Удар по Ирану — США не использовали противобункерные бомбы

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

США не применяли противобункерные бомбы во время удара по ядерным объектам Ирана. Известно, что один из таких — Исфаган — расположен глубоко под землей и его трудно поразить другим оружием.

Об этом сообщает CNN.

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Председатель Объединенного комитета начальников штаба генерал Дэн Кейн рассказал, что США не использовали против Ирана противобункерные бомбы. По его словам, скорее всего, они не были бы эффективными, поскольку объект расположен слишком глубоко под землей.

Ранее отмечалось, что американские бомбардировщики В2 сбросили немало противобункерных бомб на ядерные объекты в Фордо и Натанзе. Однако Исфахан был поражен только ракетами Tomahawk. Их запускали с подводной лодки.

В то же время в США считают, что под землей в Исфагане хранили 60% иранского обогащенного Ирана. Именно поэтому только туда били ракетами.

Отмечается, что Дэн Кейн и глава Пентагона Пит Гесет, госсекретарь США Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф провели секретный брифинг для конгрессменов. Там глава ЦРУ сообщил, что, по оценкам американской разведки, большая часть обогащенного ядерного материала Ирана расположена в Исфахане и Фордо.

Напомним, 22 июня США нанесли удары по ряду иранских ядерных объектов, в частности в районах Фордо, Натанс и Исфахан.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал операцию как "чрезвычайно успешную". По его словам, ни одна другая армия в мире не смогла бы осуществить такую атаку.

В то же время в Белом доме также заявили, что Ирану понадобятся годы на новую ядерную программу. Объекты получили настолько существенные повреждения, что восстановление центрифуг практически невозможно.