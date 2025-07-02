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Буданов відповів, як війна Ірану та Ізраїлю впливає на Україну

Ua en ru
Дата публікації: 2 липня 2025 10:45
Буданов відповів, чи впливає на Україну війна в Ізраїлі
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відповів, чи впливає на Україну конфлікт між Іраном та Ізраїлем. На його думку, цей вплив майже відсутній.

Про це очільник української розвідки сказав під час спілкування із представниками ЗМІ, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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"Конфлікт обмежений був за масштабами, за часом, за територіальним принципом. Зараз активних бойових дій немає, тому вплив його (конфлікту, — Ред.) на нас напряму майже відсутній", — пояснив очільник розвідки.

Зокрема він додав, що з Ірану уже давно, окрім комплектуючих — це порохи, хімічні речовини й невеликої кількості боєприпасів, уже давно нічого не йде в Росію.

Зауважимо, що раніше видання The Telegraph писало, що війна Ірану проти Ізраїлю може скоротити постачання балістичних ракет Росії з Ісламської республіки. Відтак, Тегеран, імовірно, вдасться до накопичування власних запасів далекобійної зброї замість її експорту за кордон, як він це робив досі.

Нагадаємо, що Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль погодився на ключові умови для досягнення 60-денного припинення вогню.

Раніше глава Білого дому розкритикував Іран та Ізраїль за їхні дії.

Іран Ізраїль Кирило Буданов ГУР війна
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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