Буданов ответил, влияет ли на Украину война в Израиле

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ответил, влияет ли на Украину конфликт между Ираном и Израилем. По его мнению, это влияние почти отсутствует.

Об этом глава украинской разведки сказал во время общения с представителями СМИ, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Конфликт ограниченный был по масштабам, по времени, по территориальному принципу. Сейчас активных боевых действий нет, поэтому влияние его (конфликта, — Ред.) на нас напрямую почти отсутствует", — объяснил глава разведки.

В частности он добавил, что из Ирана уже давно, кроме комплектующих — это порохи, химические вещества и небольшого количества боеприпасов, уже давно ничего не идет в Россию.

Заметим, что ранее издание The Telegraph писало, что война Ирана против Израиля может сократить поставки баллистических ракет России из Исламской республики. Следовательно, Тегеран, вероятно, прибегнет к накоплению собственных запасов дальнобойного оружия вместо его экспорта за границу, как он это делал до сих пор.

Напомним, что Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на ключевые условия для достижения 60-дневного прекращения огня.

Ранее глава Белого дома раскритиковал Иран и Израиль за их действия.