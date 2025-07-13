Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нетаньяху объяснил, почему операция против Ирана была необходима

Нетаньяху объяснил, почему операция против Ирана была необходима

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 13:47
Иран был готов применить ядерное оружие, - Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: кадр из видео

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предостерег относительно Ирана. По его словам, страна, в отличие от других, готова применить ядерное оружие.

Об этом Нетаньяху сказал в интервью журналисту Fox News Марку Левину.

Реклама
Читайте также:

Угроза от Ирана

"После падения "Хезболлы" и краха оси они бросились вооружаться, и мы это видели", — отметил Нетаньяху.

Премьер вспомнил, что они предупреждали о том, что Иран через год будет иметь атомную бомбу и применит ее.

"В отличие от других, они действительно используют ее и уничтожат нас", — добавил он.

Поэтому Нетаньяху отметил, что военная операция Израиля и США против ядерной программы Тегерана была необходима.

Напомним, новые спутниковые снимки свидетельствуют, что Иран начал восстановление завода по обогащению урана Фордо, который атаковали США и Израиль.

А президент США Дональд Трамп отметил, что Иран не мог бы спрятать обогащенный уран перед атакой на объекты.

США Иран Израиль Биньямин Нетаньяху Хезболла военная операция
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации