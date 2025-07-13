Иран был готов применить ядерное оружие, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: кадр из видео

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предостерег относительно Ирана. По его словам, страна, в отличие от других, готова применить ядерное оружие.

Об этом Нетаньяху сказал в интервью журналисту Fox News Марку Левину.

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"После падения "Хезболлы" и краха оси они бросились вооружаться, и мы это видели", — отметил Нетаньяху.

Премьер вспомнил, что они предупреждали о том, что Иран через год будет иметь атомную бомбу и применит ее.

"В отличие от других, они действительно используют ее и уничтожат нас", — добавил он.

Поэтому Нетаньяху отметил, что военная операция Израиля и США против ядерной программы Тегерана была необходима.

Напомним, новые спутниковые снимки свидетельствуют, что Иран начал восстановление завода по обогащению урана Фордо, который атаковали США и Израиль.

А президент США Дональд Трамп отметил, что Иран не мог бы спрятать обогащенный уран перед атакой на объекты.