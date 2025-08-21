Видео
Главная Новости дня Израиль начал наступление на Газу — планируется призыв в армию

Израиль начал наступление на Газу — планируется призыв в армию

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:23
Израиль начал вторжение в Газу — что известно
Израильские военные. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Израильская армия начала наступление на Газу. Пресс-секретарь войска Эффи Дефрин рассказал, что они уже контролируют окрестности города.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Читайте также:

Наступление Израиля на Газу

Дефрин отметил, что на этой неделе будет разослано около 60 000 писем о призыве. Кроме того, ожидается еще 20 000 чуть позже.

По его словам, армия обороны Израиля работает, чтобы обеспечить достаточное пространство для безопасной эвакуации гражданских Газы и для получения помощи.

По информации СМИ, премьер Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац одобрят планы захвата Газы.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио "нашел виновного" в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

А в июле израильская армия атаковала здание Минобороны Сирии. Момент взрыва попал на видео.

Израиль эвакуация Сектор Газа помощь призывник
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
