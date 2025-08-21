Израиль начал вторжение в Газу — что известно

Израильские военные. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Израильская армия начала наступление на Газу. Пресс-секретарь войска Эффи Дефрин рассказал, что они уже контролируют окрестности города.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Наступление Израиля на Газу

Дефрин отметил, что на этой неделе будет разослано около 60 000 писем о призыве. Кроме того, ожидается еще 20 000 чуть позже.

По его словам, армия обороны Израиля работает, чтобы обеспечить достаточное пространство для безопасной эвакуации гражданских Газы и для получения помощи.

По информации СМИ, премьер Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац одобрят планы захвата Газы.

