ЦАХАЛ начал бомбардировку Сектора Газа

Израильская армия начала интенсивные бомбардировки города Газа, готовясь к его захвату. В городе сейчас находится около одного миллиона палестинцев — это половина всего населения Сектора Газа.

О начале бомбардировок ЦАХАЛ сообщила в соцсети X.

Сегодня военное командование отменило тактические паузы в боевых действиях на территории города, которые ранее действовали для обеспечения распределения гуманитарной помощи. Весь район официально объявлен "опасной зоной боевых действий".

"Согласно оценке ситуации и директив политического эшелона, начиная с сегодняшнего дня в 10:00, тактико-локальная пауза в военной активности не будет распространяться на район города Газа, который является опасной зоной боевых действий", — сообщили в ЦАХАЛ.

В то же время израильская сторона подчеркивает, что продолжит поддержку гуманитарной работы в секторе, сочетая их с маневровой и наступательной деятельностью против группировок, которые считает террористическими. Главной целью операции, как заявляют в ЦАХАЛ, является обеспечение безопасности израильтян.

Напомним, наступление Израиля на Газу началось несколько дней назад — в армии объявили призыв.

Также ранее ООН подготовила отчет, где признала полномасштабный голод в Газе.