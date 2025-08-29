Видео
Главная Новости дня Израиль начал бомбардировку Газы перед наступлением

Израиль начал бомбардировку Газы перед наступлением

Дата публикации 29 августа 2025 14:30
ЦАХАЛ начал бомбардировку Сектора Газа
Дым поднимается после взрыва. Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Израильская армия начала интенсивные бомбардировки города Газа, готовясь к его захвату. В городе сейчас находится около одного миллиона палестинцев — это половина всего населения Сектора Газа.

О начале бомбардировок ЦАХАЛ сообщила в соцсети X.

Израиль начал боевую операцию в Секторе Газа

Сегодня военное командование отменило тактические паузы в боевых действиях на территории города, которые ранее действовали для обеспечения распределения гуманитарной помощи. Весь район официально объявлен "опасной зоной боевых действий".

"Согласно оценке ситуации и директив политического эшелона, начиная с сегодняшнего дня в 10:00, тактико-локальная пауза в военной активности не будет распространяться на район города Газа, который является опасной зоной боевых действий", — сообщили в ЦАХАЛ.

В то же время израильская сторона подчеркивает, что продолжит поддержку гуманитарной работы в секторе, сочетая их с маневровой и наступательной деятельностью против группировок, которые считает террористическими. Главной целью операции, как заявляют в ЦАХАЛ, является обеспечение безопасности израильтян.

Напомним, наступление Израиля на Газу началось несколько дней назад — в армии объявили призыв.

Также ранее ООН подготовила отчет, где признала полномасштабный голод в Газе.

Израиль Сектор Газа взрыв війна бомба
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
