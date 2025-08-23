Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ООН официально признала голод в Газе — Нетаньяху отреагировал

ООН официально признала голод в Газе — Нетаньяху отреагировал

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 16:46
В секторе Газа официально признан голод
Биньямин Нетаньяху. Фото из соцсети X Нетаньяху

В секторе Газа впервые официально подтвержден полномасштабный голод. Ожидается, что до конца сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем продовольственной опасности

Об этом говорится в совместном отчете ООН, обнародованном 22 августа.

Реклама
Читайте также:

Отчет ООН по голоду в секторе Газа

Документ подготовили Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO), ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа (WFP) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По их прогнозу, до конца сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем продовольственной опасности (Фаза 5), еще более 1,1 миллиона — с чрезвычайной потребностью (Фаза 4), а около 400 тысяч — будут находиться в кризисных условиях (Фаза 3).

Фаза 5 означает официально признанный голод. Для этого должно быть превышено три показателя: экстремальная нехватка пищи, критический уровень недоедания и зафиксированные смерти от голода. Последний анализ подтверждает, что ситуация в Газе уже соответствует этим критериям.

ООН отмечает стремительное ухудшение условий: в июле количество семей, которые сообщали об остром голоде, удвоилось по сравнению с маем.

"В городе Газа показатель более чем утроился. Около 39% населения заявили, что взрослые вынуждены пропускать приемы пищи, чтобы накормить детей. Особое беспокойство вызывает ситуация среди детей: только в июле зафиксировано более 12 тысяч случаев острого недоедания, что стало рекордным показателем", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что почти каждый четвертый ребенок страдает от тяжелого истощения. Кроме того, растет количество преждевременных родов и рождающихся младенцев с недостаточным весом.

Причиной катастрофы стали боевые действия между Израилем и ХАМАС, которые продолжаются с октября 2023 года, возобновленные израильские наступательные операции и блокирование гуманитарных поставок. В июле правительство Израиля объявило план взятия под контроль всей прибрежной территории, а 20 августа начало наступление на город Газа.

ООН призывает к немедленному обеспечению доступа гуманитарных миссий и срочному восстановлению систем здравоохранения, санитарии и поставок продовольствия.

Реакция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг доклад ООН о голоде, назвав его "откровенной ложью". Он заявил, что фотографии истощенных детей — манипуляция, ведь они якобы касаются детей с ДЦП или другими врожденными болезнями. А также сравнил эти обвинения с исторической клеветой на евреев.

Нетаньяху добавил, что отчет "игнорирует гуманитарные шаги Израиля, сделанные в течение последних недель".

"Израиль не проводит политику голода, Израиль проводит политику предотвращения голода", — сказал он.

В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что "в Газе нет голода", и раскритиковали доклад, заявив, что он "основан на лжи ХАМАС, отмытой через организации с корыстными интересами".

мзс ізраїлю
Сообщение МИД Израиля. Фото: скриншот

Напомним, недавно сообщалось, что израильская армия снова начала наступление на Газу.

Также мы писали, что госсекретарь США Марко Рубио "нашел виновного" в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Израиль ВОЗ ООН Биньямин Нетаньяху війна
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации