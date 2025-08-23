В секторе Газа официально признан голод

Биньямин Нетаньяху. Фото из соцсети X Нетаньяху

В секторе Газа впервые официально подтвержден полномасштабный голод. Ожидается, что до конца сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем продовольственной опасности

Об этом говорится в совместном отчете ООН, обнародованном 22 августа.

Отчет ООН по голоду в секторе Газа

Документ подготовили Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO), ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа (WFP) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По их прогнозу, до конца сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем продовольственной опасности (Фаза 5), еще более 1,1 миллиона — с чрезвычайной потребностью (Фаза 4), а около 400 тысяч — будут находиться в кризисных условиях (Фаза 3).

Фаза 5 означает официально признанный голод. Для этого должно быть превышено три показателя: экстремальная нехватка пищи, критический уровень недоедания и зафиксированные смерти от голода. Последний анализ подтверждает, что ситуация в Газе уже соответствует этим критериям.

ООН отмечает стремительное ухудшение условий: в июле количество семей, которые сообщали об остром голоде, удвоилось по сравнению с маем.

"В городе Газа показатель более чем утроился. Около 39% населения заявили, что взрослые вынуждены пропускать приемы пищи, чтобы накормить детей. Особое беспокойство вызывает ситуация среди детей: только в июле зафиксировано более 12 тысяч случаев острого недоедания, что стало рекордным показателем", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что почти каждый четвертый ребенок страдает от тяжелого истощения. Кроме того, растет количество преждевременных родов и рождающихся младенцев с недостаточным весом.

Причиной катастрофы стали боевые действия между Израилем и ХАМАС, которые продолжаются с октября 2023 года, возобновленные израильские наступательные операции и блокирование гуманитарных поставок. В июле правительство Израиля объявило план взятия под контроль всей прибрежной территории, а 20 августа начало наступление на город Газа.

ООН призывает к немедленному обеспечению доступа гуманитарных миссий и срочному восстановлению систем здравоохранения, санитарии и поставок продовольствия.

Реакция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг доклад ООН о голоде, назвав его "откровенной ложью". Он заявил, что фотографии истощенных детей — манипуляция, ведь они якобы касаются детей с ДЦП или другими врожденными болезнями. А также сравнил эти обвинения с исторической клеветой на евреев.

Нетаньяху добавил, что отчет "игнорирует гуманитарные шаги Израиля, сделанные в течение последних недель".

"Израиль не проводит политику голода, Израиль проводит политику предотвращения голода", — сказал он.

В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что "в Газе нет голода", и раскритиковали доклад, заявив, что он "основан на лжи ХАМАС, отмытой через организации с корыстными интересами".

Сообщение МИД Израиля. Фото: скриншот

