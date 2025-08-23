У секторі Гази офіційно визнано голод

Біньямін Нетаньягу. Фото з соцмережі X Нетаньягу

У секторі Гази вперше офіційно підтверджено повномасштабний голод. Очікується, що до кінця вересня понад 640 тисяч людей у секторі Гази зіткнуться з катастрофічним рівнем продовольчої небезпеки

Про це йдеться у спільному звіті ООН, оприлюдненому 22 серпня.

Звіт ООН щодо голоду в секторі Гази

Документ підготували Продовольча та сільськогосподарська організація (FAO), ЮНІСЕФ, Всесвітня продовольча програма (WFP) та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

За їхнім прогнозом, до кінця вересня понад 640 тисяч людей у секторі Гази зіткнуться з катастрофічним рівнем продовольчої небезпеки (Фаза 5), ще понад 1,1 мільйона — із надзвичайною потребою (Фаза 4), а близько 400 тисяч — перебуватимуть у кризових умовах (Фаза 3).

Фаза 5 означає офіційно визнаний голод. Для цього має бути перевищено три показники: екстремальна нестача їжі, критичний рівень недоїдання та зафіксовані смерті від голоду. Останній аналіз підтверджує, що ситуація у Газі вже відповідає цим критеріям.

ООН відзначає стрімке погіршення умов: у липні кількість сімей, які повідомляли про гострий голод, подвоїлася порівняно з травнем.

"У місті Газа показник більш ніж потроївся. Близько 39% населення заявили, що дорослі змушені пропускати прийоми їжі, щоб нагодувати дітей. Особливе занепокоєння викликає ситуація серед дітей: лише в липні зафіксовано понад 12 тисяч випадків гострого недоїдання, що стало рекордним показником", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що майже кожна четверта дитина страждає від важкого виснаження. Крім того, зростає кількість передчасних пологів та народжуваних немовлят із недостатньою вагою.

Причиною катастрофи стали бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС, які тривають з жовтня 2023 року, відновлені ізраїльські наступальні операції та блокування гуманітарних постачань. У липні уряд Ізраїлю оголосив план взяття під контроль усієї прибережної території, а 20 серпня почав наступ на місто Газа.

ООН закликає до негайного забезпечення доступу гуманітарних місій та термінового відновлення систем охорони здоров’я, санітарії та постачання продовольства.

Реакція Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув доповідь ООН про голод, назвавши її "відвертою брехнею". Він заявив, що фотографії виснажених дітей — маніпуляція, адже вони нібито стосуються дітей із ДЦП чи іншими вродженими хворобами. А також порівняв ці звинувачення з історичними наклепами на євреїв.

Нетаньягу додав, що звіт "ігнорує гуманітарні кроки Ізраїлю, зроблені протягом останніх тижнів".

"Ізраїль не проводить політику голоду, Ізраїль проводить політику запобігання голоду", — сказав він.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що "в Газі немає голоду", та розкритикували доповідь, заявивши, що вона "заснована на брехні ХАМАС, відмитій через організації з корисливими інтересами".

Допис МЗС Ізраїлю. Фото: скриншот

