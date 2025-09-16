Операція Ізраїлю у Секторі Газа — ООН назвала це геноцидом

Люди тікають з північної частини Гази через Ізраїль. Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

Міжнародна комісія ООН із розслідування подій у Палестині дійшла до висновку, що з жовтня 2023 року Ізраїль вчинив геноцид палестинців у Секторі Гази.

Про це повідомляє CNN.

Заява ООН про дії Ізраїлю в Секторі Гази

У звіті зазначається, що комісія, створена Радою ООН, виявили "чотири акти геноциду" Ізраїлю в анклаві з 7 жовтня 2023 року. Йдеться про вбивства, завдання серйозної фізичної або психічної шкоди, навмисне створення умов життя, спрямованих на знищення палестинського населення, а також про заходи, спрямовані на запобігання народжуваності.

За даними палестинського міністерства охорони здоров'я, з 7 жовтня в Газі загинуло майже 65 000 палестинців. Міністерство не розрізняє цивільних осіб та бойовиків, але заявило, що більшість жертв — жінки та діти.

Водночас ізраїльський уряд стверджує, що веде війну в Газі з метою самооборони та відповідно до міжнародного права, рішуче заперечуючи звинувачення у геноциді.

Нагадаємо, 16 вересня Axios повідомив, що ЦАХАЛ почав наземну операцію в Газі. Головна мета — повний контроль над містом.

А 9 вересня Al Jazeera повідомляла, що Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у столиці Катару. Було ліквідовано лідера руху.