Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Секторі Гази геноцидом

Комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Секторі Гази геноцидом

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 13:40
Операція Ізраїлю у Секторі Газа — ООН назвала це геноцидом
Люди тікають з північної частини Гази через Ізраїль. Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

Міжнародна комісія ООН із розслідування подій у Палестині дійшла до висновку, що з жовтня 2023 року Ізраїль вчинив геноцид палестинців у Секторі Гази.

Про це повідомляє CNN

Реклама
Читайте також:

Заява ООН про дії Ізраїлю в Секторі Гази

У звіті зазначається, що комісія, створена Радою ООН, виявили "чотири акти геноциду" Ізраїлю в анклаві з 7 жовтня 2023 року. Йдеться про вбивства, завдання серйозної фізичної або психічної шкоди, навмисне створення умов життя, спрямованих на знищення палестинського населення, а також про заходи, спрямовані на запобігання народжуваності. 

За даними палестинського міністерства охорони здоров'я, з 7 жовтня в Газі загинуло майже 65 000 палестинців. Міністерство не розрізняє цивільних осіб та бойовиків, але заявило, що більшість жертв — жінки та діти.

Водночас ізраїльський уряд стверджує, що веде війну в Газі з метою самооборони та відповідно до міжнародного права, рішуче заперечуючи звинувачення у геноциді.

Нагадаємо, 16 вересня Axios повідомив, що ЦАХАЛ почав наземну операцію в Газі. Головна мета — повний контроль над містом. 

А 9 вересня Al Jazeera повідомляла, що Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у столиці Катару. Було ліквідовано лідера руху. 

Ізраїль Сектор Гази ООН геноцид війна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації