Главная Новости дня Канада, Великобритания и Австралия официально признали Палестину

Канада, Великобритания и Австралия официально признали Палестину

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 17:51
Великобритания, Канада и Австралия признали Государство Палестину - заявления
Митинг в поддержку Палестины. Фото: Reuters

Канада, Австралия и Великобритания объявили об официальном признании Государства Палестина. Страны отметили, что решение принято в рамках международных усилий для сохранения перспективы создания двух государств и достижения длительного мира на Ближнем Востоке.

Об этом главы правительств сообщили в своих соцсетях в воскресенье, 21 сентября.

Читайте также:

Палестину признали еще три страны

В заявлении премьер-министра Канады Марка Карни указано, что десятилетиями страна придерживалась обязательства по решению о создании двух государств, ожидая, что этого удастся достичь через переговоры. Однако эта возможность "постоянно и серьезно подрывалась" событиями последних лет - в частности нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, резолюцией израильского парламента в поддержку аннексии оккупированного Западного берега и ограничениями на гуманитарную помощь.

"ХАМАС терроризировал народ Израиля и угнетал народ Газы, причиняя ужасные страдания. ХАМАС обворовывал палестинский народ, обманул его жизнь и свободу и никоим образом не может диктовать его будущее. Нынешнее израильское правительство методично работает над тем, чтобы предотвратить перспективу создания палестинского государства... Сейчас действующее израильское правительство провозглашает, что "палестинского государства не будет", — говорится в заявлении Карни.

Канада предложила партнерство в "выполнении обещаний мирного будущего как для Государства Палестина, так и для Государства Израиль".

Канада визнала Палестину
Заявление Марка Карни. Фото: скриншот с Х

Премьер Австралии Энтони Албаниз сообщил, что решение является частью скоординированных действий с Канадой и Великобританией и должно стать вкладом в "международные усилия для решения проблемы двух государств".

"Президент Палестинской автономии подтвердил признание права Израиля на существование и дал прямые обязательства Австралии, включая обязательства провести демократические выборы и осуществить значительные реформы в сфере финансов, управления и образования. Террористическая организация ХАМАС не должна играть никакой роли в Палестине", — заявил австралийский премьер.

Австралія визнала Палестину
Заявление Энтони Албаниза. Фото: скриншот из Х

Об аналогичном решении заявил и премьер Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что оно напрямую связано с гуманитарным кризисом в Секторе Газа.

"Великобритания официально признала Палестину, чтобы защитить жизнеспособность решения о создании двух государств и создать путь к длительному миру для израильского и палестинского народов", — заявил Стармер.

Он также призвал Израиль "остановить свое наступление в Газе, позволить поступление крайне необходимой гуманитарной помощи и остановить незаконное расширение поселений на Западном берегу реки Иордан".

По условиям признания, Великобритания требует от Палестины проведения выборов после прекращения огня, правительственных реформ и недопуска группировки ХАМАС к политической сцене.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел озвучили позицию Украины относительно Израиля и Палестины.

А также стало известно, что США и Израиль рассматривают "раздел" Газы.

