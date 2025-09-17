Видео
Израиль и Палестина — Тихий объяснил позицию Украины

Израиль и Палестина — Тихий объяснил позицию Украины

Дата публикации 17 сентября 2025 19:24
Украина поддерживает мирное сосуществование Израиля и Палестины
Георгий Тихий. Фото: "Суспільне"

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий объяснил позицию Украины относительно Израиля и Палестины. По его словам, страна поддерживает их сосуществование как двух независимых государств.

Об этом Георгий Тихий сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 17 сентября.

Израиль и Палестина

Тихий отметил, что Украина давно придерживается принципа "двух государств".

"Украина последовательно много лет поддерживает принцип двух государств — Палестины и Израиля, которые могут сосуществовать в мире друг с другом, взаимно признают друг друга", — говорит он.

По его словам, эту позицию разделяет также весь мир. Тихий отметил, что Украина осуждала удары Израиля по сектору Газа.

"В то же время мы и осуждаем, конечно, нападение ХАМАСа, с которого все это началось", — добавил он.

Напомним, комиссия ООН по расследованию событий в Палестине установила, что с октября 2023 года Израиль совершал действия, которые квалифицируются как геноцид.

Недавно стало известно, что Израиль начал наземную военную операцию в Газе, чтобы взять полный контроль.

Израиль МИД Украина Палестина Георгий Тихий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
