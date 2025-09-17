Україна підтримує мирне співіснування Ізраїлю та Палестини

Георгій Тихий. Фото: "Суспільне"

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий пояснив позицію України щодо Ізраїлю та Палестини. За його словами, країна підтримує їх співіснування як двох незалежних держав.

Про це Георгій Тихий сказав у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 17 вересня.

Ізраїль та Палестина

Тихий зауважив, що Україна давно дотримується принципу "двох держав".

"Україна послідовно багато років підтримує принцип двох держав — Палестини та Ізраїлю, які можуть співіснувати в мирі одна з одною, взаємовизнають один одного", — каже він.

За його словами, цю позицію поділяє також увесь світ. Тихий зазначив, що Україна засуджувала удари Ізраїлю по сектору Гази.

"Водночас ми і засуджуємо, звісно, напад ХАМАСУ, з якого все це розпочалося", — додав він.

Нагадаємо, комісія ООН з розслідування подій у Палестині встановила, що з жовтня 2023 року Ізраїль здійснював дії, які кваліфікуються як геноцид.

Нещодавно стало відомо, що Ізраїль розпочав наземну військову операцію в Газі, аби взяти повний контроль.