Головна Новини дня Ізраїль та Палестина — Тихий пояснив позицію України

Ізраїль та Палестина — Тихий пояснив позицію України

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 19:24
Україна підтримує мирне співіснування Ізраїлю та Палестини
Георгій Тихий. Фото: "Суспільне"

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий пояснив позицію України щодо Ізраїлю та Палестини. За його словами, країна підтримує їх співіснування як двох незалежних держав.

Про це Георгій Тихий сказав у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 17 вересня.

Читайте також:

Ізраїль та Палестина

Тихий зауважив, що Україна давно дотримується принципу "двох держав".

"Україна послідовно багато років підтримує принцип двох держав — Палестини та Ізраїлю, які можуть співіснувати в мирі одна з одною, взаємовизнають один одного", — каже він.

За його словами, цю позицію поділяє також увесь світ. Тихий зазначив, що Україна засуджувала удари Ізраїлю по сектору Гази. 

"Водночас ми і засуджуємо, звісно, напад ХАМАСУ, з якого все це розпочалося", — додав він.

Нагадаємо, комісія ООН з розслідування подій у Палестині встановила, що з жовтня 2023 року Ізраїль здійснював дії, які кваліфікуються як геноцид.

Нещодавно стало відомо, що Ізраїль розпочав наземну військову операцію в Газі, аби взяти повний контроль.

Георгій Тихий
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
