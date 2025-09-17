Україна підтримує мирне співіснування Ізраїлю та Палестини

Ізраїль та Палестина — Тихий пояснив позицію України
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий пояснив позицію України щодо Ізраїлю та Палестини. За його словами, країна підтримує їх співіснування як двох незалежних держав.
Про це Георгій Тихий сказав у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 17 вересня.
Ізраїль та Палестина
Тихий зауважив, що Україна давно дотримується принципу "двох держав".
"Україна послідовно багато років підтримує принцип двох держав — Палестини та Ізраїлю, які можуть співіснувати в мирі одна з одною, взаємовизнають один одного", — каже він.
За його словами, цю позицію поділяє також увесь світ. Тихий зазначив, що Україна засуджувала удари Ізраїлю по сектору Гази.
"Водночас ми і засуджуємо, звісно, напад ХАМАСУ, з якого все це розпочалося", — додав він.
Нагадаємо, комісія ООН з розслідування подій у Палестині встановила, що з жовтня 2023 року Ізраїль здійснював дії, які кваліфікуються як геноцид.
Нещодавно стало відомо, що Ізраїль розпочав наземну військову операцію в Газі, аби взяти повний контроль.
