Израиль резко отреагировал на признание Палестины западными странами

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Фото: x.com/gidonsaar

Израиль резко высказался против решения Великобритании, Канады и Австралии признать государство Палестина. Правительство страны считает, что такое решение подрывает перспективы мирного урегулирования и "вознаграждает террор".

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Израиля от 21 сентября.

Реклама

Читайте также:

Израиль жестко прокомментировал признание Палестины

Как отмечается в заявлении МИД Израиля, подобные шаги не приближают мир, а наоборот — дестабилизируют ситуацию в регионе и снижают перспективы мирного урегулирования.

"Израиль категорически отвергает одностороннее признание палестинского государства, сделанное Великобританией и некоторыми другими странами. Эта декларация не способствует миру, а, наоборот, еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного урегулирования в будущем", — отметили в министерстве.

В заявлении МИД заявил, что такое решение является "вознаграждением для террора". Израильское правительство заявило, что шаг западных стран воспринимается как следствие кровавых событий 7 октября, которым придают особое значение сторонники террористических группировок. В Израиле называют это "вознаграждением за самую большую резню евреев со времен Холокоста, организованную террористической организацией, которая открыто призывает к уничтожению Израиля". По мнению Тель-Авива, такое решение лишь усиливает позиции ХАМАС.

Кроме того, МИД подчеркнул, что отделять вопрос государственности Палестины от переговорного процесса является опасным и нелогичным шагом. В то же время израильская сторона заявила, что палестинские власти не выполнили ряд обязательств.

"Деструктивно отделять вопрос государственности — один из вопросов окончательного статуса — от мира. Этот шаг противоречит всей логике переговоров и достижения компромисса между двумя сторонами, и он отдалит желаемый мир. Более того, не выполнено ни одно из своих требований и обязательств: не прекращено ни подстрекательство, ни политики "платы за убийства", отсутствуют меры по борьбе с терроризмом, что было продемонстрировано недавно обнаружением ракет и снарядов вблизи города Рамалла (палестинский город в центральной части Западного берега реки Иордан. — Ред.) на прошлой неделе", — подчеркивается в заявлении.

Реакция министра национальной безопасности Израиля

В ответ на решение о признании Палестины министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что на ближайшем заседании правительства поднимет вопрос аннексии Западного берега.

"Признание Великобританией, Канадой и Австралией "палестинского" государства в качестве награды убийцам Нухбатов требует немедленных контрмер: немедленного установления суверенитета в Иудее и Самарии и полного уничтожения "палестинской" террористической администрации", — написал он в X.

Напомним, 21 сентября Канада, Австралия и Великобритания официально признали государство Палестина. Страны отметили, что соответствующее решение было принято для обеспечения мира на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД Украины выразили свою позицию относительно Израиля и Палестины.