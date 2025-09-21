Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Израиль раскритиковал страны, которые признали Палестину

Израиль раскритиковал страны, которые признали Палестину

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 22:23
Израиль резко отреагировал на признание Палестины западными странами
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Фото: x.com/gidonsaar

Израиль резко высказался против решения Великобритании, Канады и Австралии признать государство Палестина. Правительство страны считает, что такое решение подрывает перспективы мирного урегулирования и "вознаграждает террор".

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Израиля от 21 сентября.

Реклама
Читайте также:

Израиль жестко прокомментировал признание Палестины

Как отмечается в заявлении МИД Израиля, подобные шаги не приближают мир, а наоборот — дестабилизируют ситуацию в регионе и снижают перспективы мирного урегулирования.

"Израиль категорически отвергает одностороннее признание палестинского государства, сделанное Великобританией и некоторыми другими странами. Эта декларация не способствует миру, а, наоборот, еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного урегулирования в будущем", — отметили в министерстве.

В заявлении МИД заявил, что такое решение является "вознаграждением для террора". Израильское правительство заявило, что шаг западных стран воспринимается как следствие кровавых событий 7 октября, которым придают особое значение сторонники террористических группировок. В Израиле называют это "вознаграждением за самую большую резню евреев со времен Холокоста, организованную террористической организацией, которая открыто призывает к уничтожению Израиля". По мнению Тель-Авива, такое решение лишь усиливает позиции ХАМАС.

Кроме того, МИД подчеркнул, что отделять вопрос государственности Палестины от переговорного процесса является опасным и нелогичным шагом. В то же время израильская сторона заявила, что палестинские власти не выполнили ряд обязательств.

"Деструктивно отделять вопрос государственности — один из вопросов окончательного статуса — от мира. Этот шаг противоречит всей логике переговоров и достижения компромисса между двумя сторонами, и он отдалит желаемый мир. Более того, не выполнено ни одно из своих требований и обязательств: не прекращено ни подстрекательство, ни политики "платы за убийства", отсутствуют меры по борьбе с терроризмом, что было продемонстрировано недавно обнаружением ракет и снарядов вблизи города Рамалла (палестинский город в центральной части Западного берега реки Иордан. — Ред.) на прошлой неделе", — подчеркивается в заявлении.

Реакция министра национальной безопасности Израиля

В ответ на решение о признании Палестины министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что на ближайшем заседании правительства поднимет вопрос аннексии Западного берега.

"Признание Великобританией, Канадой и Австралией "палестинского" государства в качестве награды убийцам Нухбатов требует немедленных контрмер: немедленного установления суверенитета в Иудее и Самарии и полного уничтожения "палестинской" террористической администрации", — написал он в X.

Напомним, 21 сентября Канада, Австралия и Великобритания официально признали государство Палестина. Страны отметили, что соответствующее решение было принято для обеспечения мира на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД Украины выразили свою позицию относительно Израиля и Палестины.

Канада Израиль Австралия Великобритания Палестина
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации