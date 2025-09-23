Видео
Палестина, реакция Израиля и деньги от ЕС — первый день в ООН

Палестина, реакция Израиля и деньги от ЕС — первый день в ООН

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 02:49
На заседании ООН шесть стран признали Палестину государством, а ЕС согласился дать денег на восстановление
Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании ООН в Нью-Йорке. Фото: Reuters

В Нью-Йорке закончился первый день Генеральной ассамблеи ООН, на котором состоялось признание Палестины государством со стороны нескольких стран. Кроме этого, ЕС объявил о помощи Палестине, а Израиль заявил, что продолжит войну.

Итог первого дня в ООН подводили Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто признал Палестину государством

Первой страной была Франция. Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает государственность Палестины на встрече, которую он созвал с Саудовской Аравией.

К Франции во время заседания присоединились еще пять стран: Португалия, Монако, Люксембург, Бельгия и Мальта. А несколькими днями ранее Палестину государством признали Великобритания, Австралия и Канада.

Конечно, все эти страны признали Палестину государством, так сказать, авансом, при условии, что там пройдут выборы и от власти будет отстранен ХАМАС, а израильские заложники будут освобождены.

Реакция Израиля

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон еще до выступления Макрона заявил, что все станут свидетелями "театральной постановки". По его словам, Израиль стремится продолжать войну, пока не будут возвращены все заложники и пока ХАМАС полностью не выйдет из игры.

"Через несколько минут мы увидим театральную постановку, где президент Макрон и его коллеги соберутся на так называемую конференцию. Это театральная постановка, потому что мы все знаем, что она оторвана от реальности", — сказал он журналистам.

"Пока Макрон и его коллеги будут праздновать, 48 заложников остаются в плену в Газе. Мы знаем, что эта конференция возникла из внутренних интересов. Это не дипломатия", — заявил Дэнни Данон.

Деньги для Палестины

В ООН выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕС создаст "группу доноров" для финансирования восстановления Газы.

"Поскольку на кону стоит само выживание Палестинской автономии, мы все должны сделать больше. И именно поэтому мы создадим группу доноров для Палестины. Мы, европейцы, создадим специальный инструмент для восстановления Газы в координации с усилиями других доноров", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Согласно отчету ООН и Всемирного банка, предварительная сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре, по состоянию на конец января 2024 года составила 18,5 миллиарда долларов, информирует Reuters.

Ранее сообщалось о реакции Израиля на признание Палестины государством. МИД страны заявил, что такое решение подрывает перспективы мирного урегулирования и "вознаграждает террор".

Также мы информировали, что во второй день Генассамблеи ООН ожидается встреча президента Зеленского и Трампа. По сообщению главы ОП Ермака, сегодня украинского президента ждут важные встречи кроме лидера США.

Европейский союз Франция Израиль ООН Палестина
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
