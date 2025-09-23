Відео
Головна Новини дня Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН — деталі

Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН — деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 16:08
Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН
Президент України Володимир Зеленський під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Фото: Reuters

У вівторок, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН. Глава держави бере участь у відкритті 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Про це з Нью-Йорка повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН — що відомо

Сьогодні, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН.

Глава держави та українська делегація беруть участь у відкритті 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, першим на Генасамблеї виступатиме лідер США Дональд Трамп.

Раніше Зеленський повідомляв, що прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН.

"Разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною — війною, яку Росія почала в Криму", — інформував український лідер.

Як відомо, у Зеленського заплановано майже два десятки зустрічей.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розкрив подробиці візиту Володимира Зеленського до США.

Також ми повідомляли, що 23 вересня Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
