Головна Новини дня Зеленський обговорив з Келлогом війну в Україні

Зеленський обговорив з Келлогом війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 07:21
Зеленський зустрівся з Келлогом — обговорили війну та закупівлю зброї
Зустріч Володимира Зеленського з Кітом Келлогом. Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 23 вересня, провів зустріч зі спеціальним представником Президента Сполучених Штатів Америки Кітом Келлогом. Зокрема, сторони обговорили війну.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Келлогом

Глава держави розповів спецпредставнику лідера США про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля та Покровська Донецької області.

Сторони обговорили також розвиток співпраці України та Штатів. Зокрема, йдеться про взаємовигідні умови щодо дронів та закупівлі американської зброї. 

"Вдячний Кіту Келлогу за підтримку й допомогу та Президенту США Дональду Трампу — за зусилля для закінчення війни і припинення вбивств", — додав Зеленський.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що 23 вересня Зеленський проведе зустріч із Трампом.

Крім того, у Нью-Йорку український лідер поспілкувався з премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером, а також з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Аркадій Пастула
Автор:
Аркадій Пастула
