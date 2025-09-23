Видео
Главная Новости дня Зеленский обсудил с Келлогом войну в Украине

Зеленский обсудил с Келлогом войну в Украине

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 07:21
Зеленский встретился с Келлогом — обсудили войну и закупку оружия
Встреча Владимира Зеленского с Китом Келлогом. Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 23 сентября, провел встречу со специальным представителем Президента Соединенных Штатов Америки Китом Келлогом. В частности, стороны обсудили войну.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Келлогом

Глава государства рассказал спецпредставителю лидера США о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска Донецкой области.

Стороны обсудили также развитие сотрудничества Украины и Штатов. В частности, речь идет о взаимовыгодных условиях относительно дронов и закупки американского оружия.

"Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и Президенту США Дональду Трампу — за усилия для окончания войны и прекращения убийств", — добавил Зеленский.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что 23 сентября Зеленский проведет встречу с Трампом.

Кроме того, в Нью-Йорке украинский лидер пообщался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
