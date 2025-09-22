Зеленський прилетів до Нью-Йорка — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок ввечері, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прилетів до Нью-Йорка. Мета візиту — участь в Генеральній асамблеї ООН.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук із посиланням на джерела в українській делегації.

Зеленський прибув до Нью-Йорка — подробиці

"Разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною — війною, яку Росія почала в Криму.

Ми пам’ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня", — повідомив Зеленський.

А також додав, що заплановані майже два десятки зустрічей: "Попереду насичені кілька днів. Україна має стати сильнішою. Дякую всім, хто допомагає".

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН відбудеться зустріч лідера США Дональда Трампа із Президентом України Володимиром Зеленським.

"Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН — різні заходи, зустрічі. Вже у графіку — майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі — вже завтра. Плануємо також на тижні зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки", — інформував президент.

Раніше Зеленський повідомляв, що цей тиждень буде доволі напруженим, адже відбудеться безліч дипломатичних зустрічей.

Нагадаємо, що зустріч лідерів США та України раніше анонсував державний секретар США Марко Рубіо.