Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 22:41
Зеленський прилетів до Нью-Йорка — що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок ввечері, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прилетів до Нью-Йорка. Мета візиту — участь в Генеральній асамблеї ООН.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук із посиланням на джерела в українській делегації.

Читайте також:

Сьогодні ввечері, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка. Глава держави візьме участь в Генеральній асамблеї ООН.

Згодом Зеленський підтвердив своє прибуття до Нью-Йорка.

"Разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною — війною, яку Росія почала в Криму.

Ми пам’ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня", — повідомив Зеленський.

А також додав, що заплановані майже два десятки зустрічей: "Попереду насичені кілька днів. Україна має стати сильнішою. Дякую всім, хто допомагає".

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН відбудеться зустріч лідера США Дональда Трампа із Президентом України Володимиром Зеленським.

"Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН — різні заходи, зустрічі. Вже у графіку — майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі — вже завтра. Плануємо також на тижні зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки", — інформував президент.

Раніше Зеленський повідомляв, що цей тиждень буде доволі напруженим, адже відбудеться безліч дипломатичних зустрічей.

Нагадаємо, що зустріч лідерів США та України раніше анонсував державний секретар США Марко Рубіо.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
