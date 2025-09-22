Зустріч Зеленського і Трампа — коли відбудеться

Володимир Зеленський та Дональд Трампа. Фото: AP

У Білому домі анонсували зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Білого дому Дональда Трампа. Лідери зустрінуться у вівторок, 23 вересня.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок, 22 вересня.

Зустріч Зеленського та Трампа — коли відбудеться

У вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським на полях Генеральної асамблеї ООН.

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, завтра в Нью-Йорку Долнальд Трамп проведе низку зустрічей.

Зокрема, він зустрінеться з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, президентом України Володимиром Зеленським, президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та лідерами ЄС.

Пізніше Трамп проведе багатосторонню зустріч з лідерами Катару, Саудівської Аравії, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, ОАЕ та Йорданії.

