Зустріч Зеленського і Трампа — коли відбудеться

У Білому домі анонсували зустріч Зеленського і Трампа
У Білому домі анонсували зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Білого дому Дональда Трампа. Лідери зустрінуться у вівторок, 23 вересня.
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок, 22 вересня.
Зустріч Зеленського та Трампа — коли відбудеться
У вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським на полях Генеральної асамблеї ООН.
За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, завтра в Нью-Йорку Долнальд Трамп проведе низку зустрічей.
Зокрема, він зустрінеться з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, президентом України Володимиром Зеленським, президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та лідерами ЄС.
Пізніше Трамп проведе багатосторонню зустріч з лідерами Катару, Саудівської Аравії, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, ОАЕ та Йорданії.
Новина доповнюється...
