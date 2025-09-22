Видео
Главная Новости дня В Белом доме анонсировали встречу Зеленского и Трампа

В Белом доме анонсировали встречу Зеленского и Трампа

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 20:20
Встреча Зеленского и Трампа — когда состоится
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: AP

В Белом доме анонсировали встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. Лидеры встретятся во вторник, 23 сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник, 22 сентября.

Встреча Зеленского и Трампа — когда состоится

Во вторник, 23 сентября, президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, завтра в Нью-Йорке Долнальд Трамп проведет ряд встреч.

В частности, он встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Аргентины Хавьером Милеем и лидерами ЕС.

Позже Трамп проведет многостороннюю встречу с лидерами Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.

Недавно Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке и проинформировал, что намерен сказать украинскому лидеру.

Напомним, что ранее о том, что Трамп встретится с Зеленским, сообщал государственный секретарь США Марко Рубио.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп Белый дом встреча
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
