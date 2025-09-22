Зеленский прилетел в Нью-Йорк — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник вечером, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк. Цель визита — участие в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук со ссылкой на источники в украинской делегации.

Зеленский прибыл в Нью-Йорк — подробности

Позже Зеленский подтвердил свое прибытие в Нью-Йорк.

"Вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, первом саммите на уровне лидеров нашей Коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы, который в 2025-м впервые состоится на глобальной площадке, чтобы подчеркнуть глобальность изменений, которые были вызваны этой войной — войной, которую Россия начала в Крыму.

Мы помним корни российской агрессии. Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы гарантировать безопасность долгосрочно для всех украинских детей. Нужна поддержка партнеров. И такая новая поддержка точно станет результатом этой дипломатической недели", — сообщил Зеленский.

А также добавил, что запланированы почти два десятка встреч: "Впереди насыщенные несколько дней. Украина должна стать сильнее. Спасибо всем, кто помогает".

Ранее сообщалось, что во вторник, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН состоится встреча лидера США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны. Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН — различные мероприятия, встречи. Уже в графике — почти два десятка встреч с лидерами разных стран со всех частей мира, со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров. Первые встречи — уже завтра. Планируем также на неделе встречу с президентом Соединенных Штатов Америки", — информировал президент.

Ранее Зеленский сообщал, что эта неделя будет довольно напряженной, ведь состоится множество дипломатических встреч.

Напомним, что встречу лидеров США и Украины ранее анонсировал государственный секретарь США Марко Рубио.