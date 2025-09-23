Кибератаки готовили в районе штаб-квартиры ООН — США предотвратили

Полиция вблизи штаб-квартиры. Фото: REUTERS

Секретная служба США предотвратила кибератаки в районе штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Это случилось в тот момент, когда в город начали прибывать мировые лидеры для участия в Генассамблее ООН.

Кибератаки вблизи штаб-квартиры ООН

Издание сообщает, что секретные агенты обнаружили и демонтировали сеть электронных устройств вблизи здания ООН. Их могли использовать для проведения телекоммуникационных атак. Это случилось как раз в то время, когда в Нью-Йорк начали прибывать мировые лидеры для участия в Генассамблее ООН.

Отмечается, что Секретная служба США обнаружила около 300 SIM-серверов и 100 000 SIM-карт, разбросанных по разным местам в районе штата Нью-Йорк в радиусе 35 миль от штаб-квартиры ООН. Эти устройства были способны отключить мобильные сети и обеспечить защищенную связь между враждебными субъектами.

"Невозможно переоценить потенциал сбоев в телекоммуникациях нашей страны, вызванных этой сетью устройств", — сказал директор агентства Шон Керран.

Также известно, что сообщений о конкретной угрозе Генеральной Ассамблее не было. Секретная служба быстро приняла все необходимые меры.

Напомним, 23 сентября Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН. Вместе с ним есть другие члены украинской делегации.

Также известно, что Дональд Трамп будет выступать одним из первых на 80-й сессии Генассамблеи ООН. После этого запланирована встреча с украинским президентом.