Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Возле штаб-квартиры ООН готовили кибератаки — США предотвратили

Возле штаб-квартиры ООН готовили кибератаки — США предотвратили

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 16:46
Кибератаки готовили в районе штаб-квартиры ООН — США предотвратили
Полиция вблизи штаб-квартиры. Фото: REUTERS

Секретная служба США предотвратила кибератаки в районе штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Это случилось в тот момент, когда в город начали прибывать мировые лидеры для участия в Генассамблее ООН.

Об этом сообщает Sky News.

Реклама
Читайте также:

Кибератаки вблизи штаб-квартиры ООН

Издание сообщает, что секретные агенты обнаружили и демонтировали сеть электронных устройств вблизи здания ООН. Их могли использовать для проведения телекоммуникационных атак. Это случилось как раз в то время, когда в Нью-Йорк начали прибывать мировые лидеры для участия в Генассамблее ООН.

Отмечается, что Секретная служба США обнаружила около 300 SIM-серверов и 100 000 SIM-карт, разбросанных по разным местам в районе штата Нью-Йорк в радиусе 35 миль от штаб-квартиры ООН. Эти устройства были способны отключить мобильные сети и обеспечить защищенную связь между враждебными субъектами.

"Невозможно переоценить потенциал сбоев в телекоммуникациях нашей страны, вызванных этой сетью устройств", — сказал директор агентства Шон Керран.

Также известно, что сообщений о конкретной угрозе Генеральной Ассамблее не было. Секретная служба быстро приняла все необходимые меры.

Напомним, 23 сентября Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН. Вместе с ним есть другие члены украинской делегации.

Также известно, что Дональд Трамп будет выступать одним из первых на 80-й сессии Генассамблеи ООН. После этого запланирована встреча с украинским президентом.

США переговоры ООН кибератака безопасность
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации