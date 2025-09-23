Трамп выступает на Генассамблее ООН - онлайн-трансляция

Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Фото: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Его речь является одной из первых.

В зале Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, 23 сентября, присутствует журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

О чем говорил Трамп

Трамп начал речь с критики администрации экс-президента США Джо Байдена. В начале его выступления выключили телесуфлер.

Во время речи Трамп похвастался, что его страна "успешно отразила вторжение мигрантов" в страну и подчеркнул, что каждый, кто нелегально будет въезжать в Штаты, получит наказание.

"Наше сообщение очень простое. Если вы нелегально въезжаете в Соединенные Штаты, вы попадаете в тюрьму или возвращаетесь туда, откуда приехали, а может, даже дальше", — заявил он.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что завершил семь войн, а ООН не помогла ни в одном из случаев.

Также Трамп отметил, что НАТО сейчас гораздо сильнее, чем когда-либо прежде. Ведь по его просьбе, практически все члены Альянса в июне официально обязались увеличить расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.

Президент отметил, что прошло шесть лет с момента его последнего выступления в ООН и назвал свой первый срок на посту "процветающим и мирным временем". Однако, по его словам, "с того дня пушки войны разрушили мир, который он установил на двух континентах".

Сделал Трамп и заявление относительно войны в Украине. Он надеялся, что закончить эту войну будет одной из самых простых задач, однако признал, что ошибался.

"Я думал, что это будет проще всего закончить войну в Украине, поскольку мои отношения с президентом Путиным всегда были хорошими. Я думал, что это будет проще всего. Но, как известно, на войне никогда не знаешь, что может произойти. Всегда есть много сюрпризов, как хороших, так и плохих. Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но так не произошло", — заявил он.

По словам главы Белого дома, каждую неделю на войне погибает от пяти до семи тысяч солдат.

"Это не добавляет России престижа. Это делает ее плохой. Независимо от того, что будет дальше, это должно было быть делом нескольких дней, точно меньше недели. А они воюют уже три с половиной года", — добавил Трамп.

Кто из представителей Трампа присутствует в зале Генассамблеи ООН

На заседании Генассамблеи ООН присутствуют спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. Также прибыла глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

Напомним, что в то время, когда в Нью-Йорк начали прибывать мировые лидеры, секретная служба США установила, что готовятся кибератаки.

Также на полях саммита Генассамблеи ООН должна состояться двусторонняя встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.