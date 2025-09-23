Виступ Трампа в ООН — президенту США вимкнули телесуфлер

Трампу вимкнули телесуфлер на початку виступу в ООН — деталі
Президенту США Дональду Трампу вимкнули телесуфлер на початку промови на засіданні Генасамблеї ООН 23 вересня. Він про це гостро пожартував.
Про це Дональд Трамп сказав на 80-й Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня у Нью-Йорку, де присутня журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Проблеми із телесуфлером під час виступу Трампа
На початку свого виступу Трампа поскаржився на несправний телесуфлер.
"Я не проти виступати без телесуфлера, бо він не працює. Але я радий бути тут з вами, так можна говорити від щирого серця. Скажу лише, що оператор телесуфлера зараз у великій халепі", — сказав президент.
Він пожартував з цього приводу та згадав зламаний ескалатор, який сьогодні зупинився, коли він їхав вгору.
"Все, що я отримав від ООН, — це ескалатор, який по дорозі вгору зупинився прямо посередині. Якби перша леді не була у чудовій формі, вона б упала. Але ми в чудовій формі… а потім телесуфлер не спрацював, це дві речі, які я отримав від ООН", — заявив американський лідер.
Нагадаємо, Дональд Трамп виступає одним із перших на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він зробив низку важливих заяв, зокрема, й щодо України.
Так, американський лідер гадав, що завершити війну між Росією та Україною буде легше. У цьому він був впевнений, опираючись на свої стосунки з Володимиром Путіним.
Читайте Новини.LIVE!