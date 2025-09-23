Відео
Трампу вимкнули телесуфлер на початку виступу в ООН — деталі

Дата публікації: 23 вересня 2025 17:37
Виступ Трампа в ООН — президенту США вимкнули телесуфлер
Президент США Дональд Трамп виступає в ООН. Фото: EUTERS/MIKE SEGAR

Президенту США Дональду Трампу вимкнули телесуфлер на початку промови на засіданні Генасамблеї ООН 23 вересня. Він про це гостро пожартував.

Про це Дональд Трамп сказав на 80-й Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня у Нью-Йорку, де присутня журналістка Новини.LIVE  Уляна Бойчук. 

Читайте також:

Проблеми із телесуфлером під час виступу Трампа

На початку свого виступу Трампа поскаржився на несправний телесуфлер. 

"Я не проти виступати без телесуфлера, бо він не працює. Але я радий бути тут з вами, так можна говорити від щирого серця. Скажу лише, що оператор телесуфлера зараз у великій халепі", — сказав президент. 

Він пожартував з цього приводу та згадав зламаний ескалатор, який сьогодні зупинився, коли він їхав вгору.

"Все, що я отримав від ООН, — це ескалатор, який по дорозі вгору зупинився прямо посередині. Якби перша леді не була у чудовій формі, вона б упала. Але ми в чудовій формі… а потім телесуфлер не спрацював, це дві речі, які я отримав від ООН", — заявив американський лідер. 

Нагадаємо, Дональд Трамп виступає одним із перших на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він зробив низку важливих заяв, зокрема, й щодо України. 

Так, американський лідер гадав, що завершити війну між Росією та Україною буде легше. У цьому він був впевнений, опираючись на свої стосунки з Володимиром Путіним. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
