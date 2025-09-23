Трамп превысил регламент выступления на Генассамблее ООН
Во вторник, 23 сентября, Президент США Дональд Трамп выступил во время 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава Белого дома сделал ряд важных заявлений и почти в четыре раза превысил регламент выступления.
Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
Выступление Трампа на Генассамблее ООН длилось почти час
Стало известно, что лидер США Дональд Трамп почти в четыре раза превысил регламент выступления на Генассамблее ООН во вторник, 23 сентября.
Следовательно, выступление президента США в штаб-квартире ООН длилось чуть ли не час. Зато ранее Президент Генассамблеи Анналена Бербок установила лимит выступлений в 15 минут на каждого лидера страны.
Во время своей речи Дональд Трамп упомянул о ряде вопросов, среди которых сломанный суфлер, Джо Байден, война в Украине, Путин, "Киев за три дня", Нобелевская премия мира, "самая крепкая" экономика США, борьба с миграцией, торговая сделка с Великобританией, неработающий эскалатор, завершение семи войн, опасность распространения биологического и ядерного оружия, конфликт в Секторе Газа, санкции против РФ.
Кроме того, Трамп также раскритиковал Китай и Индию за покупку российских энергоресурсов, мэра Лондона, климатических защитников и многое-многое другое.
Напомним, что Трамп сделал заявление о сложности окончания полномасштабной войны в Украине.
Также лидер США сказал, что готов ввести жесткие пошлины против России, однако назвал условие.
Читайте Новини.LIVE!