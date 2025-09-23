Видео
Главная Новости дня Трамп превысил регламент выступления на Генассамблее ООН

Трамп превысил регламент выступления на Генассамблее ООН

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 18:28
Трамп превысил регламент выступления на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН. Фото: Getty Images

Во вторник, 23 сентября, Президент США Дональд Трамп выступил во время 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава Белого дома сделал ряд важных заявлений и почти в четыре раза превысил регламент выступления.

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама
Читайте также:

Выступление Трампа на Генассамблее ООН длилось почти час

Стало известно, что лидер США Дональд Трамп почти в четыре раза превысил регламент выступления на Генассамблее ООН во вторник, 23 сентября.

Следовательно, выступление президента США в штаб-квартире ООН длилось чуть ли не час. Зато ранее Президент Генассамблеи Анналена Бербок установила лимит выступлений в 15 минут на каждого лидера страны.

Во время своей речи Дональд Трамп упомянул о ряде вопросов, среди которых сломанный суфлер, Джо Байден, война в Украине, Путин, "Киев за три дня", Нобелевская премия мира, "самая крепкая" экономика США, борьба с миграцией, торговая сделка с Великобританией, неработающий эскалатор, завершение семи войн, опасность распространения биологического и ядерного оружия, конфликт в Секторе Газа, санкции против РФ.

Кроме того, Трамп также раскритиковал Китай и Индию за покупку российских энергоресурсов, мэра Лондона, климатических защитников и многое-многое другое.

Напомним, что Трамп сделал заявление о сложности окончания полномасштабной войны в Украине.

Также лидер США сказал, что готов ввести жесткие пошлины против России, однако назвал условие.

США ООН Дональд Трамп выступление
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
