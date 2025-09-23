Трамп сказав, як Україна може повернути всі території

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пояснив, за яких обставин Україна може повернути всі свої території. За словами лідера США, це може статися за підтримки Євросоюзу та НАТО.

Про це Доналд Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Трамп про повернення територій України

Лідер США Дональд Трамп сказав, що повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії. Він зазначив, що вважає, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю свою територію в первісному вигляді.

"З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?", — зауважив глава Білого дому.

Крім того, Трамп зазначив, що Росія вже три з половиною роки "безцільно" веде війну, яку справжня військова потуга могла б виграти "менш як за тиждень", і це робить Росію схожою на "колоса на глиняних ногах".

"Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді й, хто знає, може, навіть піти далі!", — написав Трамп.

Крім того, Трамп вважає, що Росія і Путін зокрема "перебувають у великій економічній скруті", тому для України "зараз саме час діяти". Водночас він побажав і Україні, і Росії "всього найкращого".

"Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає. Удачі всім!" — резюмував Трамп.

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Нагадаємо, що під час зустрічі із Володимиром Зеленським, 23 вересня, Дональд Трамп заговорив про гарантії безпеки для України.

Крім того, лідер США зробив важливу заяву щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Новина доповнюється...