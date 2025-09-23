Трамп сказав, коли закінчиться війна в Україні

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським 23 вересня 2025 року. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив важливу заяву щодо можливого закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що війна завершиться не скоро.

Про це Дональд Трамп сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку.

Трамп про закінчення війни в Україні

Сьогодні, 23 вересня, очільник Білого дому Дональд Трамп відповів, чи закінчиться повномасштабна війна Росії проти України найближчим часом.

За словами лідера США, війна в Україні завершиться не скоро.

"Росія не виглядає такою видатною. Для них це мало бути швидко. Схоже, що це не закінчиться ще довго", — сказав Трамп.

Також Трамп зробив заяву про гарантії безпеки, які Сполучені Штати Америки можуть надати Україні.

Крім того, лідер США Трамп відповів, чи досі довіряє російському диктатору Путіну.