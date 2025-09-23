Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп висловився про закінчення війни в Україні
Головна Новини дня Трамп висловився про закінчення війни в Україні

Трамп висловився про закінчення війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 20:56
Трамп сказав, коли закінчиться війна в Україні
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським 23 вересня 2025 року. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив важливу заяву щодо можливого закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що війна завершиться не скоро.

Про це Дональд Трамп сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку.

Реклама
Читайте також:

Трамп про закінчення війни в Україні

Сьогодні, 23 вересня, очільник Білого дому Дональд Трамп відповів, чи закінчиться повномасштабна війна Росії проти України найближчим часом.

За словами лідера США, війна в Україні завершиться не скоро.

"Росія не виглядає такою видатною. Для них це мало бути швидко. Схоже, що це не закінчиться ще довго", — сказав Трамп.

Також Трамп зробив заяву про гарантії безпеки, які Сполучені Штати Америки можуть надати Україні.

Крім того, лідер США Трамп відповів, чи досі довіряє російському диктатору Путіну.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації