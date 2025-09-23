Дональд Трамп заговорив про гарантії безпеки для України - що сказав

Говорити зарано — Трамп про гарантії безпеки для України
Президент США Дональд Трамп заявив, що ще зарано говорити про гарантії безпеки, які Америка може надати для України.
Про це він сказав на зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
Чи готова Америка надати Україні гарантії безпеки
Журналісти поцікавилися у президента Америки, чи готові США надати Україні гарантії безпеки такі ж, як і Європейський Союз.
У відповідь на це Трамп зазначив, що говорити про це ще зарано.
"Ми будемо говорити про це. І я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це трохи пізніше. Зараз зарано відповідати на це запитання", — сказав він.
Нагадаємо, під час зустрічі із Володимиром Зеленським Трамп відповів, чи досі довіряє Путіну.
Також Дональд Трамп під час свого виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Китай та Індія є основними спонсорами війни РФ проти України.
Читайте Новини.LIVE!