Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп висловився про закінчення війни в Україні
Головна Новини дня Говорити зарано — Трамп про гарантії безпеки для України

Говорити зарано — Трамп про гарантії безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 21:02
Дональд Трамп заговорив про гарантії безпеки для України - що сказав
Президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще зарано говорити про гарантії безпеки, які Америка може надати для України. 

Про це він сказав на зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. 

Реклама
Читайте також:

Чи готова Америка надати Україні гарантії безпеки

Журналісти поцікавилися у президента Америки, чи готові США надати Україні гарантії безпеки такі ж, як і Європейський Союз. 

У відповідь на це Трамп зазначив, що говорити про це ще зарано. 

"Ми будемо говорити про це. І я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це трохи пізніше. Зараз зарано відповідати на це запитання", — сказав він. 

Нагадаємо, під час зустрічі із Володимиром Зеленським Трамп відповів, чи досі довіряє Путіну

Також Дональд Трамп під час свого виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Китай та Індія є основними спонсорами війни РФ проти України. 

Дональд Трамп
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації