Дональд Трамп заговорив про гарантії безпеки для України - що сказав

Президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще зарано говорити про гарантії безпеки, які Америка може надати для України.

Про це він сказав на зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Журналісти поцікавилися у президента Америки, чи готові США надати Україні гарантії безпеки такі ж, як і Європейський Союз.

У відповідь на це Трамп зазначив, що говорити про це ще зарано.

"Ми будемо говорити про це. І я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це трохи пізніше. Зараз зарано відповідати на це запитання", — сказав він.

Нагадаємо, під час зустрічі із Володимиром Зеленським Трамп відповів, чи досі довіряє Путіну.

Також Дональд Трамп під час свого виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Китай та Індія є основними спонсорами війни РФ проти України.