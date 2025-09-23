Видео
Трамп высказался об окончании войны в Украине
Говорить рано — Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Говорить рано — Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 21:02
Дональд Трамп заговорил о гарантиях безопасности для Украины - что сказал
Президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще рано говорить о гарантиях безопасности, которые Америка может предоставить для Украины.

Об этом он сказал на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Готова ли Америка предоставить Украине гарантии безопасности

Журналисты поинтересовались у президента Америки, готовы ли США предоставить Украине гарантии безопасности такие же, как и Европейский Союз.

В ответ на это Трамп отметил, что говорить об этом еще рано.

"Мы будем говорить об этом. И я надеюсь, что у нас будет возможность поговорить об этом чуть позже. Сейчас рано отвечать на этот вопрос", — сказал он.

Напомним, во время встречи с Владимиром Зеленским Трамп ответил, до сих пор ли доверяет Путину.

Также Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Китай и Индия являются основными спонсорами войны РФ против Украины.

Дональд Трамп
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова
