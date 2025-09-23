Какие страны спонсируют войну России - заявление Трампа

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Китай и Индия являются основными спонсорами российской войны в Украине. Они покупают у России нефть.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН во вторник, 23 сентября.

Трамп также указал на то, что российскую нефть покупают и европейские страны.

"Неприемлемым образом даже страны НАТО не отказались масштабно от российской энергетики и энергоносителей, о чем я узнал около двух недель назад и не был счастлив. Подумайте об этом — они финансируют войну против самих себя. Кто-то в черта слышал о таком?" — заявил он.

Также во время речи на Генассамблее ООН Трамп признался, что думал, что закончить войну в Украине будет проще всего, и рассказал о своих отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.