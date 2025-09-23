Какие страны спонсируют войну России - заявление Трампа

Трамп назвал страны-спонсоры войны России против Украины
Китай и Индия являются основными спонсорами российской войны в Украине. Они покупают у России нефть.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН во вторник, 23 сентября.
Трамп призвал Европу прекратить покупать российские энергоресурсы
Трамп также указал на то, что российскую нефть покупают и европейские страны.
"Неприемлемым образом даже страны НАТО не отказались масштабно от российской энергетики и энергоносителей, о чем я узнал около двух недель назад и не был счастлив. Подумайте об этом — они финансируют войну против самих себя. Кто-то в черта слышал о таком?" — заявил он.
Напомним, Трамп заявил, что готов ввести жесткие пошлины против России, но есть условие.
Также во время речи на Генассамблее ООН Трамп признался, что думал, что закончить войну в Украине будет проще всего, и рассказал о своих отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.
Читайте Новини.LIVE!