Главная Новости дня Трамп ответил, до сих пор ли доверяет Путину

Трамп ответил, до сих пор ли доверяет Путину

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 20:42
Трамп высказался о доверии к Путину - что известно
Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Президент США Дональд Трамп признался, до сих пор доверяет российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он ответил журналисту во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Читайте также:

Доверяет ли Трамп Путину

У лидера США спросили, до сих пор ли он доверяет Путину, на что Трамп ответил без конкретики.

"Я сообщу вам примерно через месяц", — сказал Дональд Трамп.

Что именно имел в виду президент Америки — не известно.

Напомним, во время своей речи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп заявлял, что надеялся на то, что закончить войну в Украине будет легче.

Кроме этого Трамп резко высказался о бездействии ООН при урегулировании конфликтов.

Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова
