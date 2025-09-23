Відео
Трамп висловився про закінчення війни в Україні
Головна Новини дня Трамп відповів, чи досі довіряє Путіну

Трамп відповів, чи досі довіряє Путіну

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 20:42
Трамп висловився про довіру до Путіна - що відомо
Володимир Зеленський зустрічається з Дональдом Трампом. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Президент США Дональд Трамп зізнався, чи досі довіряє російському диктатору Володимиру Путіну. 

Про це він відповів журналісту під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. 

Читайте також:

Чи довіряє Трамп Путіну 

У лідера США запитали, чи досі він довіряє Путіну, на що Трамп відповів без конкретики. 

"Я повідомлю вам приблизно через місяць", — сказав Дональд Трамп. 

Що саме мав на увазі президент Америки — невідомо. 

Нагадаємо, під час своєї промови у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Дональд Трамп заявляв, що сподівався на те, що закінчити війну в Україні буде легше

Крім цього Трамп різко висловився про бездіяльність ООН при врегулюванні конфліктів

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп війна
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова
