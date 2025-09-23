Трамп висловився про довіру до Путіна - що відомо

Володимир Зеленський зустрічається з Дональдом Трампом. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Президент США Дональд Трамп зізнався, чи досі довіряє російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це він відповів журналісту під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Чи довіряє Трамп Путіну

У лідера США запитали, чи досі він довіряє Путіну, на що Трамп відповів без конкретики.

"Я повідомлю вам приблизно через місяць", — сказав Дональд Трамп.

Що саме мав на увазі президент Америки — невідомо.

Нагадаємо, під час своєї промови у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Дональд Трамп заявляв, що сподівався на те, що закінчити війну в Україні буде легше.

Крім цього Трамп різко висловився про бездіяльність ООН при врегулюванні конфліктів.