Трамп высказался об окончании войны в Украине
Главная Новости дня Трамп высказался об окончании войны в Украине

Трамп высказался об окончании войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 20:56
Трамп сказал, когда закончится война в Украине
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским 23 сентября 2025 года. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал важное заявление относительно возможного окончания полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что война завершится не скоро.

Об этом Дональд Трамп сказал во время встречи с Владимиром Зеленским во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке.

Читайте также:

Трамп об окончании войны в Украине

Сегодня, 23 сентября, глава Белого дома Дональд Трамп ответил, закончится ли полномасштабная война России против Украины в ближайшее время.

По словам лидера США, война в Украине завершится не скоро.

"Россия не выглядит такой выдающейся. Для них это должно было быть быстро. Похоже, что это не закончится еще долго", — сказал Трамп.

Также Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности, которые Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине.

Кроме того, лидер США Трамп ответил, доверяет ли он по-прежнему российскому диктатору Путину.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
