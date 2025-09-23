Трамп розповів про стан російської економіки

Трамп заявив, що економіка Росії в "жахливому стані"
Дата публікації: 23 вересня 2025 20:50
Термінова новина
Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі російська економіка знаходиться в "жахливому стані".
Новина доповнюється...
Найбільший прогрес - те, що російська економіка в жахливому стані прямо зараз. Вона руйнується, - Трамп.
"Чесно кажучи, Україна робить дуже хорошу роботу, коли зупиняє цю дуже велику армію (російську, - ред.)", - зазначив глава Білого дому.
