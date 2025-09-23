Трамп рассказал о состоянии российской экономики

Трамп заявил, что экономика России в "ужасном состоянии"
Дата публикации 23 сентября 2025 20:50
Срочная новость
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас российская экономика находится в "ужасном состоянии".
Самый большой прогресс - то, что российская экономика в ужасном состоянии прямо сейчас. Она разрушается, - Трамп.
"Честно говоря, Украина делает очень хорошую работу, когда останавливает эту очень большую армию (российскую, - ред.)", - отметил глава Белого дома.
