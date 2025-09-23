Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский высказался о возможностях США в отношении санкций

Зеленский высказался о возможностях США в отношении санкций

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 23:00
Зеленский сделал заявление относительно санкций США против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки могут самостоятельно делать сильные шаги по санкциям против России. Он отметил, что Украина очень бы этого хотела.

Об этом Владимир Зеленский сказал по результатам встречи с лидером США Дональдам Трампом в Нью-Йорке 23 сентября.

Читайте также:

Зеленский о санкциях США против России

Во вторник, 23 сентября, по результатам встречи с лидером США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что Штаты способны самостоятельно делать мощные шаги по санкциям против России.

"США точно могут сами сделать сильные шаги, и мы бы очень хотели. США очень хотят, чтобы сегодня были параллельные процессы и шаги. Я сказал президенту, что мы очень хотели бы, что США сами могут делать сильные шаги", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, что во время выступления на полях Генассамблеи ООН во вторник, 23 сентября, Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие пошлины против России.

Кроме того, Трамп рассказал, при каких условиях Украина может вернуть все свои территории.

Владимир Зеленский санкции против России США Дональд Трамп война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
