Зеленский рассказал Трампу о ситуации на поле боя

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом 23 сентября в Нью-Йорке. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал Трампа о текущей ситуации на поле боя. Это произошло во время встречи в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября.

Сегодня, 23 сентября, во время встречи с лидером США Дональдом Трампом в Нью-Йорке Зеленский рассказал об актуальной ситуации на фронте в Украине.

Глава государства отметил, что это был хороший разговор.

"Президент обладает близкой информацией к той, которой мы владеем. Мы также говорили и поделились определенными деталями, в частности, о состоянии экономики России", — сказал Зеленский.

Ранее мы информировали, что во время встречи с Трампом Зеленский рассказал, сколько километров воины ВСУ освободили за последние недели.

Также мы сообщали, что Трамп сказал, что полномасштабная война в Украине может закончиться не скоро.