Зеленский рассказал Трампу о ситуации на поле боя

Зеленский рассказал Трампу о ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал Трампа о текущей ситуации на поле боя. Это произошло во время встречи в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября.
Сегодня, 23 сентября, во время встречи с лидером США Дональдом Трампом в Нью-Йорке Зеленский рассказал об актуальной ситуации на фронте в Украине.
Глава государства отметил, что это был хороший разговор.
"Президент обладает близкой информацией к той, которой мы владеем. Мы также говорили и поделились определенными деталями, в частности, о состоянии экономики России", — сказал Зеленский.
