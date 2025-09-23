Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский высказался о Словакии, которая покупает газ у РФ

Зеленский высказался о Словакии, которая покупает газ у РФ

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 22:42
Зеленский заговорил о Словакии, которая покупает газ у РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Словакия остается одной из тех стран, которые покупают газ у РФ.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Реклама
Читайте также:

Ищут дешевые способы получения энергоресурсов

Украинский лидер заявил, что у него был довольно длинный разговор с премьером Словакии Робертом Фицо.

"Я знаю о сложностях, связанных с логистикой энергоресурсов, и что они ищут дешевые пути их получить. Но в конце концов им придется заплатить в десятки раз больше — своей независимостью", — сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина в свое время также покупала дешевый газ у РФ.

"Это была большая ошибка Украины, мы были очень зависимыми от этого, поэтому я понимаю Словакию", — добавил президент.

Зеленский также отметил, что Словакия пробует искать альтернативу, а вот Венгрия не готова к этому, и это большая ошибка Орбана.

"Но вся Венгрия не может платить за ошибки одного человека", — подытожил он.

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели часовую встречу в Нью-Йорке.

Как известно, во время встречи Трамп сделал неутешительное заявление об окончании войны в Украине.

Владимир Зеленский газ Виктор Орбан Россия Роберт Фицо
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации