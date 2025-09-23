Зеленский заговорил о Словакии, которая покупает газ у РФ

Зеленский высказался о Словакии, которая покупает газ у РФ
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Словакия остается одной из тех стран, которые покупают газ у РФ.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Ищут дешевые способы получения энергоресурсов
Украинский лидер заявил, что у него был довольно длинный разговор с премьером Словакии Робертом Фицо.
"Я знаю о сложностях, связанных с логистикой энергоресурсов, и что они ищут дешевые пути их получить. Но в конце концов им придется заплатить в десятки раз больше — своей независимостью", — сказал Зеленский.
Он напомнил, что Украина в свое время также покупала дешевый газ у РФ.
"Это была большая ошибка Украины, мы были очень зависимыми от этого, поэтому я понимаю Словакию", — добавил президент.
Зеленский также отметил, что Словакия пробует искать альтернативу, а вот Венгрия не готова к этому, и это большая ошибка Орбана.
"Но вся Венгрия не может платить за ошибки одного человека", — подытожил он.
Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели часовую встречу в Нью-Йорке.
Как известно, во время встречи Трамп сделал неутешительное заявление об окончании войны в Украине.
