Трамп висловився про закінчення війни в Україні
Зеленський висловився про Словаччину, яка купує газ в РФ

Зеленський висловився про Словаччину, яка купує газ в РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 22:42
Зеленський заговорив про Словаччину, яка купує газ в РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Словаччину залишається однією з тих країн, які купують газ в РФ. 

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. 

Читайте також:

Шукають дешеві способи отримання енергоресурсів

Український лідер заявив, що мав доволі тривалу розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. 

"Я знаю про складнощі, пов'язані із логістикою енергоресурсів, і що вони шукають дешеві шляхи їх отримати. Але зрештою їм доведеться заплатити в десятки разів більше - своєю незалежністю", — сказав Зеленський. 

Він нагадав, що Україна свого часу також купувала дешевий газ у РФ.

"Це була велика помилка України, ми були дуже залежними від цього, тому я розумію Словаччину", — додав президент. 

Зеленський також наголосив, що Словаччина пробує шукати альтернативу, а от Угорщина не готова до цього і це велика помилка Орбана. 

"Але вся Угорщина не може сплачувати за помилки однієї людини", — підсумував він. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели годинну зустріч у Нью-Йорку.

Як відомо, під час зустрічі Трамп зробив невтішну заяву щодо закінчення війни в Україні

Володимир Зеленський газ Віктор Орбан Росія Роберт Фіцо
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова
