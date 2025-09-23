Зеленський заговорив про Словаччину, яка купує газ в РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Словаччину залишається однією з тих країн, які купують газ в РФ.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Реклама

Читайте також:

Шукають дешеві способи отримання енергоресурсів

Український лідер заявив, що мав доволі тривалу розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

"Я знаю про складнощі, пов'язані із логістикою енергоресурсів, і що вони шукають дешеві шляхи їх отримати. Але зрештою їм доведеться заплатити в десятки разів більше - своєю незалежністю", — сказав Зеленський.

Він нагадав, що Україна свого часу також купувала дешевий газ у РФ.

"Це була велика помилка України, ми були дуже залежними від цього, тому я розумію Словаччину", — додав президент.

Зеленський також наголосив, що Словаччина пробує шукати альтернативу, а от Угорщина не готова до цього і це велика помилка Орбана.

"Але вся Угорщина не може сплачувати за помилки однієї людини", — підсумував він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели годинну зустріч у Нью-Йорку.

Як відомо, під час зустрічі Трамп зробив невтішну заяву щодо закінчення війни в Україні.