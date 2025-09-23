Зеленський заговорив про Словаччину, яка купує газ в РФ

Зеленський висловився про Словаччину, яка купує газ в РФ
Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Словаччину залишається однією з тих країн, які купують газ в РФ.
Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Шукають дешеві способи отримання енергоресурсів
Український лідер заявив, що мав доволі тривалу розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.
"Я знаю про складнощі, пов'язані із логістикою енергоресурсів, і що вони шукають дешеві шляхи їх отримати. Але зрештою їм доведеться заплатити в десятки разів більше - своєю незалежністю", — сказав Зеленський.
Він нагадав, що Україна свого часу також купувала дешевий газ у РФ.
"Це була велика помилка України, ми були дуже залежними від цього, тому я розумію Словаччину", — додав президент.
Зеленський також наголосив, що Словаччина пробує шукати альтернативу, а от Угорщина не готова до цього і це велика помилка Орбана.
"Але вся Угорщина не може сплачувати за помилки однієї людини", — підсумував він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели годинну зустріч у Нью-Йорку.
Як відомо, під час зустрічі Трамп зробив невтішну заяву щодо закінчення війни в Україні.
