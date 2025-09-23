Зустріч Зеленського і Трампа у США 23 вересня - про що говорили лідери

Президент Володимир Зеленський та Дональд Трамп на зустрічі у Нью-Йорку. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський завершили свою зустріч, яка відбулася у Нью-Йорку 23 вересня. Вона тривала близько години.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Як пройшла зустріч Трампа та Зеленського

Після закінчення зустрічі Зеленський назвав її "хорошою".

"Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена", — сказав Зеленський.

Під час зустрічі лідери поспілкувалися з журналістами.

Зокрема, Володимир Зеленський розповів, що за останні кілька тижнів українські бійці змогли деокупувати близько 360 км кв, а також взяти в полон 1000 російських військових.

Натомість Дональд Трамп зробив заяву щодо гарантій безпеки для України, а також відповів на питання, чи досі довіряє російському диктатору Володимиру Путіну.

Також президент США зробив тривожну заяву щодо закінчення війни в Україні.

"Мало бути швидко, і знаєте, Росія не виглядає дуже вправною після трьох з половиною років, правда? Вже три з половиною роки тяжких боїв, і, схоже, це ще надовго затягнеться", — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, Дональд Трамп виступив з промовою у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. До речі, під час свого виступу американський президент значно перевищив регламент.

У своїй промові він говорив про готовність США ввести жорсткі санкції щодо РФ, але після того, як це зроблять європейські країни.