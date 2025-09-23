Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп висловився про закінчення війни в Україні
Головна Новини дня Зустріч Трампа та Зеленського завершилася — що відомо

Зустріч Трампа та Зеленського завершилася — що відомо

Ua en ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 21:59
Зустріч Зеленського і Трампа у США 23 вересня - про що говорили лідери
Президент Володимир Зеленський та Дональд Трамп на зустрічі у Нью-Йорку. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський завершили свою зустріч, яка відбулася у Нью-Йорку 23 вересня. Вона тривала близько години. 

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук. 

Реклама
Читайте також:

Як пройшла зустріч Трампа та Зеленського 

Після закінчення зустрічі Зеленський назвав її "хорошою". 

"Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена", — сказав Зеленський. 

Під час зустрічі лідери поспілкувалися з журналістами. 

Зокрема, Володимир Зеленський розповів, що за останні кілька тижнів українські бійці змогли деокупувати близько 360 км кв, а також взяти в полон 1000 російських військових. 

Натомість Дональд Трамп зробив заяву щодо гарантій безпеки для України, а також відповів на питання, чи досі довіряє російському диктатору Володимиру Путіну

Також президент США зробив тривожну заяву щодо закінчення війни в Україні. 

"Мало бути швидко, і знаєте, Росія не виглядає дуже вправною після трьох з половиною років, правда? Вже три з половиною роки тяжких боїв, і, схоже, це ще надовго затягнеться", —  сказав він. 

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, Дональд Трамп виступив з промовою у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. До речі, під час свого виступу американський президент значно перевищив регламент

У своїй промові він говорив про готовність США ввести жорсткі санкції щодо РФ, але після того, як це зроблять європейські країни. 

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна війна
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації