Трамп высказался об окончании войны в Украине
Главная Новости дня Встреча Трампа и Зеленского завершилась — что известно

Встреча Трампа и Зеленского завершилась — что известно

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 21:59
Встреча Зеленского и Трампа в США 23 сентября - о чем говорили лидеры
Президент Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский завершили свою встречу, которая состоялась в Нью-Йорке 23 сентября. Она длилась около часа.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Как прошла встреча Трампа и Зеленского

После окончания встречи Зеленский назвал ее "хорошей".

"Очень хорошая встреча сегодня была... Она была, наверное, самая наполненная", — сказал Зеленский.

Во время встречи лидеры пообщались с журналистами.

В частности, Владимир Зеленский рассказал, что за последние несколько недель украинские бойцы смогли деоккупировать около 360 кв. км, а также взять в плен 1000 российских военных.

Зато Дональд Трамп сделал заявление относительно гарантий безопасности для Украины, а также ответил на вопрос, доверяет ли до сих пор российскому диктатору Владимиру Путину.

Также президент США сделал тревожное заявление об окончании войны в Украине.

"Должно было быть быстро, и знаете, Россия не выглядит очень ловкой после трех с половиной лет, правда? Уже три с половиной года тяжелых боев, и, похоже, это еще надолго затянется", — сказал он.

Напомним, сегодня, 23 сентября, Дональд Трамп выступил с речью в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Кстати, во время своего выступления американский президент значительно превысил регламент.

В своей речи он говорил о готовности США ввести жесткие санкции в отношении РФ, но после того, как это сделают европейские страны.

Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова
