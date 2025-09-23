Встреча Зеленского с Карин Келлер-Зуттер 23 сентября

Зеленский встретился с президентом Швейцарии — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН провел встречу с главой Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Стороны обсудили дипломатическую работу для достижения мира.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram во вторник, 23 сентября.
Встреча Зеленского и Карин Келлер-Зуттер — подробности
"Я готов к встрече с российской стороной на уровне лидеров. Ценим готовность Швейцарии принять такую встречу. И видим, что пока нет никаких шагов, которые свидетельствовали бы о том, что Россия хочет закончить войну", — заявил он.
Президенты также обсудили сотрудничество, связанное с реализацией большого культурного проекта, и продолжение партнерства по продовольственной безопасности.
"Спасибо за поддержку Украины, за солидарность с нашим народом", — добавил Зеленский.
Напомним, недавно Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций ЕС против России.
Всего на полях Генассамблеи у президента Украины Владимира Зеленского запланированы десятки встреч, в том числе с главой США Дональдом Трампом.
