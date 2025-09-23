Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп высказался об окончании войны в Украине
Главная Новости дня Зеленский встретился с президентом Швейцарии — что обсудили

Зеленский встретился с президентом Швейцарии — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 19:35
Встреча Зеленского с Карин Келлер-Зуттер 23 сентября
Карин Келлер-Зуттер и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН провел встречу с главой Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Стороны обсудили дипломатическую работу для достижения мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram во вторник, 23 сентября.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского и Карин Келлер-Зуттер — подробности

"Я готов к встрече с российской стороной на уровне лидеров. Ценим готовность Швейцарии принять такую встречу. И видим, что пока нет никаких шагов, которые свидетельствовали бы о том, что Россия хочет закончить войну", — заявил он.

Президенты также обсудили сотрудничество, связанное с реализацией большого культурного проекта, и продолжение партнерства по продовольственной безопасности.

"Спасибо за поддержку Украины, за солидарность с нашим народом", — добавил Зеленский.

Напомним, недавно Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций ЕС против России.

Всего на полях Генассамблеи у президента Украины Владимира Зеленского запланированы десятки встреч, в том числе с главой США Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский США Швейцария Украина война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации