Встреча Зеленского с Карин Келлер-Зуттер 23 сентября

Карин Келлер-Зуттер и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН провел встречу с главой Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Стороны обсудили дипломатическую работу для достижения мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram во вторник, 23 сентября.

Встреча Зеленского и Карин Келлер-Зуттер — подробности

"Я готов к встрече с российской стороной на уровне лидеров. Ценим готовность Швейцарии принять такую встречу. И видим, что пока нет никаких шагов, которые свидетельствовали бы о том, что Россия хочет закончить войну", — заявил он.

Президенты также обсудили сотрудничество, связанное с реализацией большого культурного проекта, и продолжение партнерства по продовольственной безопасности.

"Спасибо за поддержку Украины, за солидарность с нашим народом", — добавил Зеленский.

Напомним, недавно Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций ЕС против России.

Всего на полях Генассамблеи у президента Украины Владимира Зеленского запланированы десятки встреч, в том числе с главой США Дональдом Трампом.