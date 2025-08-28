Видео
Украина и Швейцария запускают общие проекты для восстановления

Украина и Швейцария запускают общие проекты для восстановления

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 20:13
Свириденко сообщила о новых проектах Украины и Швейцарии по восстановлению
Встреча Швейцарии и Украины. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу со спецпредставителем Швейцарии по вопросам восстановления Жаком Гербером. Стороны договорились о 12 проектах на более чем 93 миллиона франков в рамках межправительственного соглашения. В частности, речь идет о свете в прифронтовых городах, производстве в Кременчуге креплений для евроколеи, жилье для ВПЛ и современных больницах.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в четверг, 28 августа.

Читайте также:

Проекты Украины и Швейцарии

Свириденко рассказала, что сначала Швейцария хотела выделить 50 миллионов, однако было получено 43 заявки от бизнеса на более 500 миллионов. По ее словам, это показало масштаб интереса. В результате бюджет удвоили, а часть расходов покроет бизнес.

Юлія Свириденко
Премьер Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер сообщила, какие проекты будут воплощать компании и в каких сферах:

  • Энергетика и инфраструктура — Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury;
  • Жилье — Divario, DM Bau, Glas Trösch Group;
  • Образование — Rehau, Geberit;
  • Здоровье — Roche, Innovatec Med;
  • Гуманитарное разминирование — FSD.
Жак Гербер
Спецпредставитель Швейцарии по вопросам восстановления Жак Гербер. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Все эти проекты стартуют осенью 2025 года, создавая рабочие места, новые производства и возможности для громад. Я благодарна правительству Швейцарии и частному сектору за веру в будущее Украины", — добавила Свириденко.

null
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Напомним, Свириденко сообщила, что Украина хочет сделать "датскую модель" поддержки обороны частью гарантий безопасности.

Ранее премьер заявила, что Украина получила деньги от замороженных российских активов.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
