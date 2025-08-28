Свириденко сообщила о новых проектах Украины и Швейцарии по восстановлению

Украина и Швейцария запускают общие проекты для восстановления
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу со спецпредставителем Швейцарии по вопросам восстановления Жаком Гербером. Стороны договорились о 12 проектах на более чем 93 миллиона франков в рамках межправительственного соглашения. В частности, речь идет о свете в прифронтовых городах, производстве в Кременчуге креплений для евроколеи, жилье для ВПЛ и современных больницах.
Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в четверг, 28 августа.
Проекты Украины и Швейцарии
Свириденко рассказала, что сначала Швейцария хотела выделить 50 миллионов, однако было получено 43 заявки от бизнеса на более 500 миллионов. По ее словам, это показало масштаб интереса. В результате бюджет удвоили, а часть расходов покроет бизнес.
Премьер сообщила, какие проекты будут воплощать компании и в каких сферах:
- Энергетика и инфраструктура — Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury;
- Жилье — Divario, DM Bau, Glas Trösch Group;
- Образование — Rehau, Geberit;
- Здоровье — Roche, Innovatec Med;
- Гуманитарное разминирование — FSD.
"Все эти проекты стартуют осенью 2025 года, создавая рабочие места, новые производства и возможности для громад. Я благодарна правительству Швейцарии и частному сектору за веру в будущее Украины", — добавила Свириденко.
