Свириденко: «данська модель» стане основою безпекових гарантій

Україна планує зробити "данську модель" підтримки оборонного сектору частиною майбутніх гарантій безпеки. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що Київ не погодиться на жодні територіальні поступки й готовий до активних переговорів із партнерами.

Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Данська модель" як основа гарантій безпеки

Юлія Свириденко провела розмову з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої обговорювали підтримку України. Вона подякувала Копенгагену за внесок у зміцнення оборони та допомогу українцям у час війни. Також сторони зосередилися на темі євроінтеграції та підготовці до відкриття переговорних кластерів.

"Головна тема — початок переговорів щодо членства в ЄС. Україна готова відкрити перші три переговорні кластери вже зараз, а до кінця року — всі інші. Відкриття першого стане для українців сигналом про незворотність нашої євроінтеграції", — наголосила Свириденко.

Вона зазначила, що після переговорів у Вашингтоні Україна працює над формуванням рамки безпекових гарантій. За її словами, позиція Києва чітка: не може бути жодних поступок, які обмежують суверенітет чи оборонні можливості держави. Прем’єр-міністерка Данії підтвердила, що її країна залишатиметься надійним союзником України в процесі вступу до ЄС та зміцненні оборони.

"Відзначила данську модель підтримки оборонного сектору — прозорий механізм, що об’єднує державне фінансування, внесок партнерів та прямі замовлення для українського ОПК. Така модель має стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України та Європи", — підкреслила Свириденко.

Вона наголосила, що застосування цієї моделі дозволить зробити систему оборонних закупівель більш стабільною та прозорою. Це стане вагомим аргументом для міжнародних партнерів і посилить обороноздатність країни. Київ розраховує, що запропонована модель увійде до європейських стандартів безпеки.

Нагадаємо, що Україна отримала від Євросоюзу фінансову допомогу у розмірі 4,05 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility для відновлення та інтеграції, про що повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський 8 серпня провів переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.