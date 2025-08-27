Видео
Главная Новости дня Датская модель станет гарантией безопасности Украины — Свириденко

Датская модель станет гарантией безопасности Украины — Свириденко

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 23:17
Свириденко: "датская модель" станет основой гарантий безопасности
Юлия Свириденко. Фото: сообщение Свириденко в Telegram

Украина планирует сделать "датскую модель" поддержки оборонного сектора частью будущих гарантий безопасности. Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что Киев не согласится ни на какие территориальные уступки и готов к активным переговорам с партнерами.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Читайте также:

"Датская модель" как основа гарантий безопасности

Юлия Свириденко провела разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, во время которого обсуждали поддержку Украины. Она поблагодарила Копенгаген за вклад в укрепление обороны и помощь украинцам во время войны. Также стороны сосредоточились на теме евроинтеграции и подготовке к открытию переговорных кластеров.

"Данська модель" має стати гарантією безпеки України — Свириденко - фото 1
Сообщение Свириденко в Telegram. Фото: скриншот

"Главная тема — начало переговоров о членстве в ЕС. Украина готова открыть первые три переговорных кластера уже сейчас, а до конца года — все остальные. Открытие первого станет для украинцев сигналом о необратимости нашей евроинтеграции", — подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что после переговоров в Вашингтоне Украина работает над формированием рамки гарантий безопасности. По ее словам, позиция Киева четкая: не может быть никаких уступок, которые ограничивают суверенитет или оборонные возможности государства. Премьер-министр Дании подтвердила, что ее страна будет оставаться надежным союзником Украины в процессе вступления в ЕС и укреплении обороны.

"Отметила датскую модель поддержки оборонного сектора — прозрачный механизм, объединяющий государственное финансирование, вклад партнеров и прямые заказы для украинского ОПК. Такая модель должна стать частью будущих гарантий безопасности для Украины и Европы", — подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что применение этой модели позволит сделать систему оборонных закупок более стабильной и прозрачной. Это станет весомым аргументом для международных партнеров и усилит обороноспособность страны. Киев рассчитывает, что предложенная модель войдет в европейские стандарты безопасности.

Напомним, что Украина получила от Евросоюза финансовую помощь в размере 4,05 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility для восстановления и интеграции, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский 8 августа провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

