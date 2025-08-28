Свириденко повідомила про нові проєкти України та Швейцарії щодо відновлення

Зустріч Швейцарії та України. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч зі спецпредставником Швейцарії з питань відбудови Жаком Гербером. Сторони домовилися про 12 проєктів на понад 93 мільйони франків у рамках міжурядової угоди. Зокрема, йдеться про світло в прифронтових містах, виробництво в Кременчуці кріплень для євроколії, житло для ВПО та сучасні лікарні.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram у четвер, 28 серпня.

Проєкти України та Швейцарії

Свириденко розповіла, що спочатку Швейцарія хотіла виділити 50 мільйонів, однак було отримано 43 заявки від бізнесу на понад 500 мільйонів. За її словами, це показало масштаб інтересу. Внаслідок цього бюджет подвоїли, а частину витрат покриє бізнес.

Премʼєр повідомила, які проєкти втілюватимуть компанії та в яких сферах:

Енергетика та інфраструктура — Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury;

Житло — Divario, DM Bau, Glas Trösch Group;

Освіта — Rehau, Geberit;

Здоров’я — Roche, Innovatec Med;

Гуманітарне розмінування — FSD.

"Усі ці проєкти стартують восени 2025 року, створюючи робочі місця, нові виробництва та можливості для громад. Я вдячна уряду Швейцарії та приватному сектору за віру в майбутнє України", — додала Свириденко.

Нагадаємо, Свириденко повідомила, що Україна хоче зробити "данську модель" підтримки оборони частиною гарантій безпеки.

Раніше премʼєрка заявила, що Україна отримала гроші від заморожених російських активів.