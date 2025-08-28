Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та Швейцарія запускають спільні проєкти для відновлення

Україна та Швейцарія запускають спільні проєкти для відновлення

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 20:13
Свириденко повідомила про нові проєкти України та Швейцарії щодо відновлення
Зустріч Швейцарії та України. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч зі спецпредставником Швейцарії з питань відбудови Жаком Гербером. Сторони домовилися про 12 проєктів на понад 93 мільйони франків у рамках міжурядової угоди. Зокрема, йдеться про світло в прифронтових містах, виробництво в Кременчуці кріплень для євроколії, житло для ВПО та сучасні лікарні.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram у четвер, 28 серпня.

Реклама
Читайте також:

Проєкти України та Швейцарії

Свириденко розповіла, що спочатку Швейцарія хотіла виділити 50 мільйонів, однак було отримано 43 заявки від бізнесу на понад 500 мільйонів. За її словами, це показало масштаб інтересу. Внаслідок цього бюджет подвоїли, а частину витрат покриє бізнес.

Юлія Свириденко
Премʼєр Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премʼєр повідомила, які проєкти втілюватимуть компанії та в яких сферах:

  • Енергетика та інфраструктура — Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury;
  • Житло — Divario, DM Bau, Glas Trösch Group;
  • Освіта — Rehau, Geberit;
  • Здоров’я — Roche, Innovatec Med;
  • Гуманітарне розмінування — FSD.
Жак Гербер
Спецпредставник Швейцарії з питань відбудови Жак Гербер. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Усі ці проєкти стартують восени 2025 року, створюючи робочі місця, нові виробництва та можливості для громад. Я вдячна уряду Швейцарії та приватному сектору за віру в майбутнє України", — додала Свириденко.

null
Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Свириденко повідомила, що Україна хоче зробити "данську модель" підтримки оборони частиною гарантій безпеки.

Раніше премʼєрка заявила, що Україна отримала гроші від заморожених російських активів.

війна Швейцарія Україна Юлія Свириденко відновлення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації