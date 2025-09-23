Зустріч Зеленського з Карін Келлер-Зуттер 23 вересня

Зеленський зустрівся із президенткою Швейцарії — що обговорили
Президент України Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН провів зустріч із очільницею Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Сторони обговорили дипломатичну роботу для досягнення миру.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у вівторок, 23 вересня.
Зустріч Зеленського та Карін Келлер-Зуттер — подробиці
"Я готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Цінуємо готовність Швейцарії прийняти таку зустріч. Та бачимо, що поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну", — заявив він.
Президенти також обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, та продовження партнерства стосовно продовольчої безпеки.
"Дякую за підтримку України, за солідарність із нашим народом", — додав Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно Швейцарія приєдналася до 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
Загалом на полях Генасамблеї в президента України Володимира Зеленського заплановані десятки зустрічей, у тому числі з очільником США Дональдом Трампом.
