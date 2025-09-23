Зустріч Зеленського з Карін Келлер-Зуттер 23 вересня

Карін Келлер-Зуттер та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН провів зустріч із очільницею Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Сторони обговорили дипломатичну роботу для досягнення миру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у вівторок, 23 вересня.

Зустріч Зеленського та Карін Келлер-Зуттер — подробиці

"Я готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Цінуємо готовність Швейцарії прийняти таку зустріч. Та бачимо, що поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну", — заявив він.

Президенти також обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, та продовження партнерства стосовно продовольчої безпеки.

"Дякую за підтримку України, за солідарність із нашим народом", — додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Швейцарія приєдналася до 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Загалом на полях Генасамблеї в президента України Володимира Зеленського заплановані десятки зустрічей, у тому числі з очільником США Дональдом Трампом.