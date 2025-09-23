Відео
Головна Новини дня Зеленський зустрівся із президенткою Швейцарії — що обговорили

Зеленський зустрівся із президенткою Швейцарії — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 19:35
Зустріч Зеленського з Карін Келлер-Зуттер 23 вересня
Карін Келлер-Зуттер та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН провів зустріч із очільницею Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Сторони обговорили дипломатичну роботу для досягнення миру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у вівторок, 23 вересня.

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Карін Келлер-Зуттер подробиці

"Я готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Цінуємо готовність Швейцарії прийняти таку зустріч. Та бачимо, що поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну", — заявив він.

Президенти також обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, та продовження партнерства стосовно продовольчої безпеки. 

"Дякую за підтримку України, за солідарність із нашим народом", — додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Швейцарія приєдналася до 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Загалом на полях Генасамблеї в президента України Володимира Зеленського заплановані десятки зустрічей, у тому числі з очільником США Дональдом Трампом.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
