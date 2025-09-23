За словами Зеленського, Трамп вважає, що Україна може повернути кордони 91-го року

Допис Трампа став поворотним — Зеленський про повернення кордонів
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:28
Наприкінці брифінгу українським журналістам в США Зеленський заявив, що повідомлення Дональда Трампа у своїй соцмережі про можливість відновлення кордонів України 91 року стало поворотним.
Зеленський заявив, що у дописі Трамп дав зрозуміти, що змінив свій погляд, і що Україна разом з ЄС та НАТО зможуть відновити територіальну цілісність нашої держави.
"Трамп змінює правила гри. Це велике зрушення! Цей допис Трампа — це великий поворот!", — заявив Зеленський.
