За словами Зеленського, Трамп вважає, що Україна може повернути кордони 91-го року

Наприкінці брифінгу українським журналістам в США Зеленський заявив, що повідомлення Дональда Трампа у своїй соцмережі про можливість відновлення кордонів України 91 року стало поворотним.

Зеленський заявив, що у дописі Трамп дав зрозуміти, що змінив свій погляд, і що Україна разом з ЄС та НАТО зможуть відновити територіальну цілісність нашої держави.

"Трамп змінює правила гри. Це велике зрушення! Цей допис Трампа — це великий поворот!", — заявив Зеленський.

