За слова Зеленського, раніше Трамп прислухався до слів Путан про події на фронті, але зрозумів, що це брехня

На пресконференції у США президент Володимир Зеленський заявив, що тепер Дональд Трамп довіряє йому значно більше. Раніше Трамп зізнався Зеленському, що дослухався до інформації Путіна про події на полі бою.

"Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформацією, якою володіє наша розвідка, ми ділимося з нашими партнерами. У вересні ми деокупували 360 км² і ми контролюємо певну кількість російських військових, які потрапили в оточення", — заявив український президент.

