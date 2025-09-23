Відео
Головна Новини дня Трамп зрозумів, що Путін його дурить — заява Зеленського в США

Трамп зрозумів, що Путін його дурить — заява Зеленського в США

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:11
За слова Зеленського, раніше Трамп прислухався до слів Путан про події на фронті, але зрозумів, що це брехня
Термінова новина

На пресконференції у США президент Володимир Зеленський заявив, що тепер Дональд Трамп довіряє йому значно більше. Раніше Трамп зізнався Зеленському, що дослухався до інформації Путіна про події на полі бою.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

"Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформацією, якою володіє наша розвідка, ми ділимося з нашими партнерами. У вересні ми деокупували 360 км² і ми контролюємо певну кількість російських військових, які потрапили в оточення", — заявив український президент.

Новина оновлюється...

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
