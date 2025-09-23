По слова Зеленского, ранее Трамп прислушивался к словам Путана о событиях на фронте, но понял, что это ложь

Срочная новость

На пресс-конференции в США президент Владимир Зеленский заявил, что теперь Дональд Трамп доверяет ему значительно больше. Ранее Трамп признался Зеленскому, что прислушивался к информации Путина о событиях на поле боя.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

"Теперь он доверяет гораздо больше мне, потому что информацией, которой владеет наша разведка, мы делимся с нашими партнерами. В сентябре мы деоккупировали 360 км² и мы контролируем определенное количество российских военных, которые попали в окружение", - заявил украинский президент.

