По слова Зеленского, ранее Трамп прислушивался к словам Путана о событиях на фронте, но понял, что это ложь

Трамп понял, что Путин его обманывает — заявление Зеленского
Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 23:11
Срочная новость
На пресс-конференции в США президент Владимир Зеленский заявил, что теперь Дональд Трамп доверяет ему значительно больше. Ранее Трамп признался Зеленскому, что прислушивался к информации Путина о событиях на поле боя.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Реклама
Читайте также:
"Теперь он доверяет гораздо больше мне, потому что информацией, которой владеет наша разведка, мы делимся с нашими партнерами. В сентябре мы деоккупировали 360 км² и мы контролируем определенное количество российских военных, которые попали в окружение", - заявил украинский президент.
Новость обновляется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама